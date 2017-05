"Sipilän hallitus ei aktivoi vaan kyykyttää"

AKT:n mielestä hallitus on lähtenyt hakoteille.

AKT:n mielestä maan hallitus on lähtenyt hakoteille heikentäessään ja kiristäessään työttömyysturvan ehtoja.

– Sen sijaan, että hallitus tekisi aktiivista työllistymistä tukevaa työvoimapolitiikkaa, on se valinnut linjakseen työttömien jo ennestään vaikean taloudellisen aseman kurjistamisen ja työttömien suoranaisen kyykyttämisen ajaessaan mm. pakollista työnhakua.

AKT sanoo haluavansa muistuttaa, että Juha Sipilän (kesk.) hallituksen työttömyysturvaan suunnittelemat heikennykset ovat myös kilpailukykysopimuksen vastaisia.

− Näillä toimilla – kuten myös aiemmilla työttömien aseman heikennyksillä − Juha Sipilä ministerikollegoineen on osittanut, mitä he ajattelevat työttömistä ja työttömyyden syistä. Pakottamalla ihmiset hakemaan töitä, joita ei välttämättä edes ole, julkilausutaan ajatus, että ilman pakkoa ei töitä haettaisi, ammattiliitto katsoo.

AKT:n mielestä vieläkin tylympi on esitys, joka asettaa työttömyysturvan tason säilymisen ehdoksi sen, että on ollut määrätyn ajan töissä tai osallistunut ns. työllistymisen tukitoimiin. Jos tarjolla ei ole töitä eikä järkeviä tukitoimia, niin mitä mieltä tässä on?

Ammattiliiton mukaan ikävää Sipilän hallituksen toiminnassa on myös se, että "se sitoo työvoimaviranomaisten resurssit ihmisten kyttäämiseen ja nöyryyttämiseen sen sijaan että ne käytettäisiin työllisyyttä edistäviin toimiin".