Autoilijan syytä varautua ensi viikon pakkasiin

Sääennusteiden mukaan ensi viikolla koko Suomeen virtaa kylmää ilmaa, mikä tarkoittaa perinteisesti ongelmia autoilijoille. Autoilijoiden olisikin syytä minimoida ongelmien riski pienellä ennakoinnilla.

Autoliiton tilastojen mukaan yleisin tielle jäämisen syy on akkuongelma. Usein matka ei ole tällöin päässyt edes alkamaan, vaan auto ei yksinkertaisesti käynnisty. Ongelmien välttämiseksi akun kunto kannattaa testauttaa säännöllisesti.

Jos akku alkaa testin mukaan olla tiensä päässä tai se oireilee esimerkiksi autoa käynnistettäessä, kannattaa akku vaihdattaa ennen kuin auto jättää ensimmäisen kerran tielle.

Akun elinikään voi vaikuttaa omalla toiminnallaan. Varsinkin pakkasilla lyhyiden matkojen ajamista pitäisi välttää. Nurkka-ajossa akku ei ehdi latautua ja jonakin aamuna auto ei vain käynnisty. Polttoainekäyttöinen lisälämmitin tyhjentää myös akkua.

– Polttoainekäyttöisten lisälämmittimien yleistyminen näkyy akkuongelmien määrässä. Harva tulee ajatelleeksi, että polttoainekäyttöisen lisälämmittimen käytön jälkeen pitäisi ajaa vähintään yhtä kauan kuin lämmitin on ollut päällä, jotta akku ehtii latautua. Älykäs ylläpitolaturi, joka huolehtii varaustilan säilymisestä sekä kertoo, milloin akku on vaihtokunnossa, auttaa toki välttämään ongelmia, Autoliiton kenttäpäällikkö Tero Hartikainen sanoo.

Akun tilan ohella autoilijoiden olisi syytä tarkistaa jäähdytin- ja pesunesteen pakkaskestävyys, sillä liian laimeat nesteet voivat jäätyessään rikkoa muun muassa putkia ja letkuja. Dieselautoilijoiden pitää huomioida tankatessaan, että tankissa on riittävän pakkaskestävää polttoainetta.

– Jos on luvassa todella kovia pakkasia, kannattaa hakeutua tankkaamaan huoltoasemalle, josta saa arktista dieseliä. Polttoaineen pakkaskestävyyden voi tarkistaa dieselpistoolin vieressä olevasta tarrasta, Hartikainen neuvoo.

Myös mahdolliseen matkan katkeamiseen kannattaa kuitenkin varautua, vaikka auto olisi huollettu ja huippukunnossa. Autossa on syytä pitää mukana lämmintä vaatetta lyhyilläkin matkoilla.

Autoliiton yleisen tiepalvelun avustusnumero on 0200 8080 (1,95 €/min + pvm/mpm, jonotus on maksuton, palvelut maksullisia.) Autoliiton akkupalvelun numero on 0600 55 66 66 (30 snt/min + pvm/mpm, jonotus on maksuton).