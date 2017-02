"Pelkät puheet eivät enää riitä" – Akava vaatii toimia innovaatiotoiminnan piristämiseksi

– Resursointia on lisättävä innovaatiotoimintaan reilusti, vaatii Akava.

Suomen innovaatiopolitiikkaa arvioiva OECD:n tiimi tapasi keskiviikkona sidosryhmiä osana innovaatiopolitiikan maa-arviointia. Arvioinnin perusteella Suomi menestyy vain investoimalla laajasti osaamiseen ja innovaatioihin.

– Innovaatiopolitiikan ohjauksessa yritysten roolia on kasvatettava. Kaksi kolmasosaa t&k-investoinneista tehdään yrityksissä. Meidän on luotava sellaisia kannusteita, jotka lisäävät yritysten halua riskinottoon uusien, radikaalien innovaatioiden luomisessa. Meidän on myös kannustettava yrityksiä ja julkisia tutkimuslaitoksia aktiiviseen yhteistyöhön sekä yrityksiä tekemään yhteistyötä keskenään, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder (kok.).

Suomi suoriutuu erityisen heikosti pk-yritysten innovaatiotoiminnassa ja kansainvälistymisessä.

– Tarvitsemme järeämpiä keinoja pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi ja sen suuntaamiseksi korkeamman riskin hankkeisiin. Pienet parannukset toki lisäävät tuottavuutta, mutta merkittävät parannukset edellyttävät aivan uudenlaisten avainteknologioiden kehittämistä sekä uusia palveluinnovaatioita, joilla on kansainvälistä kysyntää, toteaa lakimies Vesa Vuorenkoski Akavasta.

Akavan mielestä on tärkeää, että Suomelle luodaan laaja innovaatiopolitikan parantamisen kokonaisuus. Siinä haetaan uutta tapaa yritysten ja julkisten tutkimuslaitosten yhteistyön lisäämiseksi ja tällä tavoin investointien tehostamiseksi.

– Resursointia on lisättävä innovaatiotoimintaan reilusti. Yrityksiä on kannustettava uusiin innovaatioihin lisäämällä innovaatiotukia. Julkisen sektorin tutkimustoimintaa on parannettava varmistamalla riittävän tasoinen ja pitkäjänteinen rahoitusmalli yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille julkisille tutkimuslaitoksille. Suomen innovaatiopolitiikka vaatii uudelleenarviointia, pelkät puheet eivät enää riitä, Vuorenkoski sanoo.

Lue myös: OECD: Suomen on pystyttävä palauttamaan tuottavuuskasvu ja kilpailukyky