Akava vaatii kaikkiin kilpailukieltoihin lakisääteistä korvausta

Akava vaatii kilpailukielto- ja salassapitosääntelyn uudistamista, jotta työmarkkinoille saadaan lisää joustoa.

– Liittojemme jäseniltä saadun palautteen perusteella voi sanoa, että kilpailukielto- ja salassapitosopimukset ovat levinneet jo liian laajalle ja niissä olevat epäselvyydet jäykistävät selvästi työmarkkinoiden toimintaa. On selvää, että lainsäädännön tätä kohtaa tulee uudistaa mahdollisimman nopeasti. Mielestäni pitää käydä avoin keskustelu, onko kilpailukieltotoimintaa tarpeen enää tulevaisuudessa jatkaa, painottaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder (kok.).

Tällä hetkellä joka kolmannella yrityksessä työskentelevällä akavalaisella on kilpailukieltosopimus ja lähes jokaisella sen lisäksi myös salassapitosopimus. Lähes joka toisessa uudessa työsopimuksessa on kilpailukieltoehto.

Akavan mukaan kilpailukieltosopimukset vaikuttavat haitallisesti työvoiman liikkuvuuteen. Järjestön kyselyyn vastanneista noin joka kolmas katsoi, että sopimus on vähentänyt halua vaihtaa työpaikkaa.

Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski toteaa, että erityisen hälyttävää on, että näin yleisesti pyritään estämään asiantuntijoina työskentelevien työntekijöiden liikkuvuutta kilpailukieltosopimuksella sekä samaan aikaan solmitulla salassapitosopimuksella.

– Asiantuntijoiden kilpailukieltosopimusten havaittiin myös yleisesti olevan joko kokonaan tai osittain lain näkökulmasta mitättömiä. Esimerkiksi asiantuntijatehtävissä toimiville ei selvityksemme mukaan makseta korvausta yli kuusi kuukautta kestävistä kilpailukieltosopimuksista, vaikka laki niin vaatii. Sopimukseen perustuva korvausvelvollisuus ei siis näytä toimivan lainkaan, Vuorenkoski sanoo.

Akavan mielestä työsopimuslaissa on säädettävä kaikkiin kilpailukieltoihin lakisääteinen korvaus. Lisäksi Akava vaatii, että työsopimuslaissa on määriteltävä nykyistä selvemmin, että kilpailukieltosopimus on mitätön, jos työntekijällä on samaan aikaan työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia suojaava salassapitosopimus.

Akava selvitti keväällä salassapitoehtojen ja kilpailukieltoehtojen käyttöä työsopimusten osana. Yrityksissä työskenteleville akavalaisille suunnattuun kyselyyn vastasi 2 119 vastaajaa.