Atte Kaleva: Viranomaispäätökset tai palautukset eivät ole syyllisiä Turun iskuun

– Viranomaisten päätökset, ilmapiirin kiristyminen, palautukset ym. eivät syyllisiä Turun iskuun. Syyllinen on tekijä itse, jihadismitutkija ja kokoomuksen Helsingin kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva tviittaa.

Hän on ryydittänyt tviittiään hashtagilla #yleastudio. Ylen A-studiossa keskusteltiin torstaina illalla hallituksen ehdottamista keinoista sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Hallitus lupasi budjettiriihessä torstaina lisäpanostuksia turvallisuuteen. Se merkitsee sekä lisärahaa viranomaisille että lainsäädäntötoimia.

Kaleva kertoo tviittinsä herättämässä keskustelussa, että häntä pyydettiin aluksi mukaan ohjelmaan, mutta sitten peruttiin, koska näkökulma muuttui.

– Tämä ei tosin ole poikkeuksellista ajankoht.ohj, hän toteaa.

Keskusteluun osallistuivat sisäministeri Paula Risikko (kok.), Evitskogin vastaanottokeskuksen johtaja ja perussuomalaisten kirkkonummelainen kunnallispoliitikko Pekka M. Sinisalo, vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ja turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen.

Pekka M. Sinisalo viittasi lähetyksen alussa hallituksen ja maahanmuuttoviraston päätöksiin ja totesi niiden johtaneen juhannuksen tienoilla "ilmapiirin kiristymiseen" vastaanottokeskuksessaan.

– Alkoi turvapaikanhakijoilla olla ikään kuin paniikkitunnelma, hän totesi.

Sinisalon mukaan turvapaikanhakijoiden käytös alkoi muuttua uhkaavammaksi, epäkohteliaaksi ja jopa aggressiiviseksi. Hän kertoi, että Evitskogissa on ollut tilanteita, joissa poliisia on päätetty varoittaa. Sinisalon mukaan kynnys ilmoittaa on korkea. Hän sanoo, että ilmoituksia on silti tehty "muutama kuukausittain".

Sanna Valtonen oli Sinisalon kanssa samaa mieltä ilmapiirin muuttumisesta.

– Turvapaikanhakijat voivat huonosti, ovat väsyneitä, epätoivoisia, pettyneitä - päätökset venyvät. Juuri ennen juhannusta käynnistettiin tällainen ehkä tehostettu täytäntöönpano ja ehkä tehostettu valvonta, että tuli enemmän säilöönottoja ja enemmän ilmoittautumisvelvollisuuksia. Turvaamiskeinoja lähdettiin käyttämään voimakkaammin. Eli poliisi ikään kuin tarttui tähän laittomasti maassa oleskelevien ongelmaan ja se näkyi välittömästi turvapaikanhakijoiden keskuudessa, Valtonen sanoi.

Hänen mukaansa tämä synnytti "prosessiin ja järjestelmään" kohdistuvaa epäluottamusta.