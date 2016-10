PS:n Arja Juvonen vaatii perusteellista selvitystä Oulun insestitapauksesta

Arja Juvosen mukaan hyväksikäyttö oli alkanut tyttären ollessa yhdeksän vuoden ikäinen, jatkunut useita vuosia, tytär oli tullut hyväksikäytöstä raskaaksi, hänelle oli tehty monta aborttia ja lopulta tytär oli synnyttänyt hyväksikäytön seurauksena isälleen lapsen.

Oikeusprosessi etenee ja lehtitietojen mukaan mies on vangittu ja syyttäjä on nostanut asiasta syytteen.

– Tapaus on hirvittävä. Siihen ei löydy sanoja. On kaiken älyllisen ajattelun ulkopuolella, miten tällaista on voinut päästä tapahtumaan. Kuinka monien käsien ja katseiden läpi tämä hyväksikäytetty lapsi joutui kulkemaan, mutta kenenkään hälytyskellot eivät soineet? Miten voi olla mahdollista, että hänen hätäänsä ei nähty? Suomalainen terveyden- ja sosiaalihuollon sektori saa tällä tapauksella tapaus Eerikan jälkeen valtavan kolauksen, Juvonen sanoo.

– Onko kyseessä se, että salassapito säännöt ovat olleet niin tiukkoja, että terveydentilaan liittyvistä asioista ei saa hiiskua kenellekään? Jäikö pienen tytön abortit siksi huomiotta? Vai onko kyse lainsäädännön epäkohdista, Juvonen kysyy.

Kun yleensä raskauden keskeytykseen vaaditaan kahden lääkärin lupapäätös niin alle 17-vuotiaan kohdalla raskauden keskeytyksen riittää voimassaolevaan lain mukaan vain suorittavan lääkärin päätös.

– Tämä voi mahdollistaa sen, että raskaana olevan ja vaikkapa insestin uhriksi joutuneen lapsen todellinen tilanne jää huomaamatta, Juvonen sanoo.

– Mielestäni tämä asia vaatii lainsäädäntömuutoksen ja teen asiasta eduskunnassa välittömästi lakialoitteen. Alle 17-vuotiaan aborttiin tulee aina olla kahden lääkärin lupapäätös, jotta lapsen raskaudenkeskeytyksen päätökseen osallistuu aina useampi asiantuntija, Juvonen sanoo tiedotteessaan.

Hän haluaa, että koko tapaus on tutkittava perin juurin, myös terveydenhuollon kuin myös sosiaalihuollon osalta.

– Ei voi olla niin, että 11-vuotiaan raskauteen tai abortteihin ei kukaan puuttunut. Nämä tapaukset tulevat suoraan pimeyden ytimestä ja siksikin perusteelliset selvitykset ovat tarpeen, Juvonen vaatii.