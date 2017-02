Etelä-Suomessa varoitetaan vaarallisen liukkaasta ajokelistä

Ajokeli on perjantaiaamuna huono Etelä-Suomessa ja Lapissa.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli on eteläisessä Suomessa perjantaiaamuna vaarallisen huono liukkaiden tienpintojen vuoksi. Varoitus koskee Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakuntia. Myös jalankulkijoita varoitetaan liukkaudesta.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on perjantaiaamuna paikoin lumisadetta tai jäätävää vesi- tai tihkusadetta. Päivällä lännestä alkaen alkaa seljetä.

Myös Lapissa ajokeli on huono. Aamulla Lapissa on pilvistä ja monin paikoin esiintyy lumisateita. Päivällä on lännestä alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa.