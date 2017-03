Vihreiden kansanedustaja muuttaisi vanhentuneen ja vähättelevän äitiyspakkauksen nimen

Kansanedustaja Emma Kari (vihr.) toteaa kysymyksessään, että Suomessa juhlitaan myös äitiyspakkauksen 80-vuotisjuhlavuotta.

– Tänä aikana suomalainen perhe-elämä on muuttunut merkittävästi ja nimi äitiyspakkaus on vanhentunut. Vauvat eivät ole vain äidin vastuulla, vaan lapsi tulee koko perheelle ja tänä päivänä perheitä on monenlaisia, Emma Kari kirjoittaa.

– Kun tavoitteena on tukea isyyttä ja vahvistaa isien asemaa yhdenvertaisena vanhempana, on äitiyspakkaus-nimi isien asemaa vähättelevä.

Yhdenvertaisempi nimitys paketille olisi hänen mukaansa vauvapakkaus tai perhepakkaus.

– Nimen päivittäminen olisi vahva viesti Suomen perheille, että vauva tulee molemmille vanhemmille. Vastuu vauvasta on yhteinen, Emma Kari toteaa.