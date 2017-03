Huolestunut äiti: Koulun säästöt veivät kirjaimellisesti lapseltani näkkileivän suusta

Nimimerkki "Huolestunut äiti ja veronmaksaja" kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipideosastolla ihmettelevänsä Helsingin kaupungin säästöpolitiikkaa. Helsingin kaupungin talous voi kirjoittajan mukaan hyvin, mutta silti hänen lapsensa koulussa on jouduttu siirtymään perinteisestä Koulunäkistä säästösyistä halvempaan näkkileipään.

"Tämä on pieni asia monille, mutta todella suuri asia lapselleni. Ala-asteikäisellä lapsellani on muun muassa aistiyliherkkyyttä ja neuropsykiatrisia ongelmia, mistä johtuen hänen ruokavalionsa on äärimmäisen niukka. Koulussa hän on voinut syödä joka päivä vain yhden näkkileivän, mikään muu ei maistu", äiti kirjoittaa.

Uusi ja halvempi näkkileipä tarttuu kirjoittajan mukaan kurkkuun eikä maistu samalle kuin vanha.

"Emäntä suostui poikkeamaan säännöistä, ja lapseni saa viedä kouluun kotoa omat näkkileivät. Ihmettelen, miten näin vauraalla kaupungilla ei ole varaa panostaa edes laadukkaaseen näkkileipään", äiti sanoo.

"Voisi luulla, että elämme todella vaikeita aikoja", hän päättää.