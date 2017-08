Ahvenanmaan rikkain mies HBL:ssä: Valtiolla ja kunnissa on liikaa kapitalismia ja yrityskulttuuria

Ahvenanmaan rikkain mies, suursijoittaja Anders Wiklöf kritisoi Hufvudstadsbladetin haastattelussa julkisten palveluiden yksityistämistä.

– Meillä on liikaa kapitalismia ja yrityskulttuuria valtiolla ja kunnissa, Wiklöf sanoo HBL:lle.

Wiklöf on luonut varallisuutensa monialaliiketoiminnalla. Hänen omistamansa Wiklöf Holding Ab työllistää noin 1 000 henkilöä ja yrityksen liikevaihto on noin 310 miljoonaa euroa. Wiklöf on myös Ålandsbankenin suuromistaja.

Hänen mukaansa poliitikkojen kannattaisi nukkua joitakin öitä vanhusten palvelutalossa.

– Koulutusta, terveydenhuoltoa ja vanhustenhoitoa ei voi pyörittää kuin osakeyhtiötä, Wiklöf sanoo.