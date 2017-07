Matti Ahde Demokraatille: Olennaista on markkinatalouden sääntely

SDP:n konkaripoliitikko ja ministerin arvonimen äsken saanut Matti Ahde sanoo olevansa huolissaan SDP:n linjasta.

– Viime vuosisadalla äänestäjät vielä tiesivät, mikä on SDP:n linja, nykyään puolueesta erottuvat vain jakolinjat. Oltiin aikaisemminkin erimielisiä asioista, mutta linja päätettiin neljän seinän sisällä ja siinä pysyttiin, Matti Ahde sanoo Demokraatin haastattelussa.

Ahde sanoo suhtautumisen markkinatalouteen olevan SDP:n kohtalonkysymys.

– On oireellista, ettei Lahden puoluekokous kyennyt hyväksymään puolueelle uutta periaateohjelmaa. Esitys kaatui pitkälti käsitykseen markkinataloudesta. Osa puolueväestä pyrki irrottamaan SDP:n sen historiallisesta taustasta.

Ahteen mukaan SDP:n tulisi kaikissa kysymyksissä asettua työväen ja heikommassa asemassa olevien puolelle.

Hän viittaa marxilaiseen käsitykseen, jonka mukaan "maailman vallasta taistelevat aina pääoma ja työ".

– Olennaista on toimia kansan edustajana ja puolustajana markkinoihin päin eikä markkinoiden edustajana kansaan päin. Markkinataloudessa on sinänsä paljon hyvää, mutta olennaista on se, miten sitä säännellään. Tämä on politiikan päätehtävä.

Ahde kuvaa SDP:n nykytilaa murheelliseksi.

– Kun on tottunut siihen, että SDP:n kannatus huitelee reippaasti yli 20 prosentissa, ei nykyinen kannatusprofiili oikein lämmitä, hän sanoo.