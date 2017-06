Oikeusministeri: Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoittamista torjuttava kaikin keinoin

Terrorismin rahoituksen torjuminen on esillä EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa torstaina ja perjantaina Luxemburgissa.

Kokouksessa oikeusministereiden tavoitteena on hyväksyä direktiiviehdotus, jolla harmonisoidaan EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä rahanpesusta. Ehdotus on osa eurooppalaista toimintasuunnitelmaa, jolla torjutaan terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoittamista.

– Viimeaikojen terrori-iskut Euroopassa korostavat EU-yhteistyön tarvetta terrorismin torjumisessa. Rahanpesu on yksi keskeisistä keinoista kanavoida rahaa terrorismin tukemiseksi. EU:n pitää nyt määrätietoisesti toimia yhdessä terrorismin rahoituksen torjumiseksi, toteaa Antti Häkkänen.

Direktiivillä turvattaisiin se, että rahanpesu on jäsenvaltiossa säädetty rangaistavaksi kattavasti. Neuvottelut direktiivistä jatkuvat Euroopan parlamentin kanssa.

Kokouksessa on esillä myös Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskeva asetusehdotus. Antti Häkkäsen mielestä on tärkeää, että EU tehostaa myös eurooppalaisten veronmaksajien yhteisiin varoihin kohdistuvien petosten ja korruption vastaista toimintaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Euroopan syyttäjänviraston perustaminen on tässä yksi askel.

– On Suomen edun mukaista näin nettomaksajana torjua unionin budjettiin kohdistuvia rikoksia. EU:n alueella näitä rikoksia esiintyy varsin paljon, vaikka Suomessa hyvin vähän. On veronmaksajien etu, että mahdolliset väärinkäytökset tulevat kunnolla tutkituiksi ja että petoksiin syyllistyneet joutuvat teoistaan vastuuseen. Myös EU:n uskottavuus kansalaisten silmissä vaatii näihin ongelmiin puuttumista, Häkkänen toteaa.

Uuden Euroopan syyttäjänviraston EPPO:n tarkoituksena on tehostaa EU:n budjettiin kohdistuvien petosten ja lahjusrikosten tutkintaa ja syytetoimia.

– Suomen on hyvä olla mukana laajassa eurooppalaisessa rintamassa torjumassa petoksia ja korruptiota. Saamme vietyä uuteen virastoon myös pohjoismaista avointa hallintokulttuuria. Tällä hetkellä näyttää siltä, että viraston perustamisvaiheessa mukaan olisi osallistumassa noin 20 maata, Häkkänen kertoo.

Euroopan syyttäjänviraston perustaminen ei Suomessa muuta viranomaisten kansallisia toimivaltajärjestelyitä.

Oikeusministerit keskustelevat myös keinoista parantaa rikosten selvittämisessä tarvittavan sähköisen todistusaineiston rajat ylittävää hankintaa. Tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tehokas toiminta rikollisuuden ja rikosten todistusaineiston siirtyessä yhä enemmän verkkoon. Tarkoituksena on myös parantaa viranomaisten ja palveluntarjoajien välistä yhteistyötä rikosten selvittämiseksi.