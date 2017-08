Antti Häkkänen huolissaan asumiskustannuksista: "Ei ole kestävää"

Antti Häkkänen toteaa, että asumisen kustannusten nousulla on erittäin haitallisia vaikutuksia.

– Haitallisin vaikutus on työnteon ja työn vastaanottamisen kannusteiden heikentyminen erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla. Tämä on kansantalouden kasvun ja erityisesti yksittäisen työttömänä olevan suomalaisen kannalta raskas hinta. Asumisen hinnalla on suora yhteys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan onnistumiseen. Asuntopolitiikan tulisi olla hallituksen loppukauden asialistan kärkipaikalla, Häkkänen sanoi Suomen Kiinteistöliiton hallituspäivillä Helsingissä torstaina.

Suomen Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton Pellervon tutkimuskeskukselta tilaaman selvityksen mukaan, asumismenot haukkaavat tulevina vuosina yhä suuremman osuuden suomalaisten tuloista.

Häkkäsen mukaan tämä on erittäin huolestuttavaa.

– Ei ole kestävää, että pahimmillaan tuloista asumiseen uppoaa jopa lähes 40 prosenttia. Voidaan hyvin todeta, että päättäjien tekemillä päätöksillä on todella merkitystä, kun puhutaan asumisen kustannuksista, eikä vähäisimpänä ole tehtävät ratkaisut esimerkiksi asumiseen kohdistuvista veroista, hän sanoi.

Häkkänen muistutti, että maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on tärkein tulossa oleva asumiseen ja rakentamiseen vaikuttava lainsäädäntöuudistus. Maankäyttö- ja rakennuslaki on vuosien kuluessa yksi Suomen eniten muutetuista laeista. Laki tuli voimaan vuoden 2000 alusta. Tähän päivään mennessä laista on muutettu, lisätty tai kumottu kaksi kolmasosaa lain runsaasta 200 pykälästä.

Häkkäsen mielestä lain kokonaisvaltainen tarkastelu on enemmän kuin tarpeellista, koska yhteiskunta on muuttunut huomattavasti sitten alkuperäisen lain voimaantulon.