Ruotsalaisotsikot USA-vierailusta: "Niinistö opettaa Trumpille Venäjästä"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön työvierailua USA:n presidentin Donald Trumpin vieraaksi Washington D.C.:iin on uutisoitu maailmalla tiedotusvälineissä.

Kiinan uutistoimisto Xinhuan artikkelissa kerrotaan maiden johtajien edellisestä kahdenvälisestä vierailusta olevan 15 vuotta. Xinhua siteeraa ex-pääministeri Matti Vanhasen ja Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltolan kommentteja.

Ruotsissa muun muassa Aftonbladet on julkaissut uutistoimistojen jutun. Aftonbladetin otsikon tulkinta on Niinistö ska lära Trump om Ryssland eli Niinistö opettaa Trumpille Venäjästä. Sama otsikko on Svenska Dagbladetin jutulla.

Venäjällä Komsomolskaja Pravda otsikoi juttunsa Suomen presidentti kokoustaa ensi kertaa amerikkalaisen kollegansa kanssa.

Business Standardin uutistoimistojuttu asiasta löytyy tästä. Nigeriassa uutisesta kirjoitetaan näin.

Virossa venäjänkielinen Postimees on uutisoinut myös presidentin lausuman epätodennäköisestä sodasta Viron ja Venäjän välillä, koska se johtaisi maailmansotaan.