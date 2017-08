"Toimijoiden lisääminen on hölmöä, jos radat eivät ole kunnossa"

– Etelä-Suomessa ongelma ei ole ollut liian pieni määrä toimijoita, vaan puutteellinen rataverkosto. Varsinkin rantarataa pitkin kulkeva liikenne Helsingistä länteen on ollut ongelma, Anders Adlercreutz toteaa.

Hänen mukaansa Länsi-Uudenmaan junaliikenne yrittää toipua runsaan vuoden takaisesta Y-junan lakkauttamisesta.

– Kun lakkauttamisesta aiheutunutta vahinkoa on yritetty korjata, se, että toimijoita on ollut samalla radalla kaksi – sekä VR että HSL – on vaikeuttanut tilanteen parantamista.

Hänen mukaansa on ollut vaikeaa jakaa resursseja ja optimoida liikenne sen mukaan.

– Nyt halutaan, että liikenne lisääntyy ja toimijoiden lukumäärä kasvaa.

Tämä on tervetullutta, mutta päämäärä on epärealistinen, jollei rataverkostoa kehitetä. On täysin välttämätöntä, että kaupunkirata Espooseen toteutuu, ja ennen kaikkea, että rantarata saa toisen rataparin. Muuten uusilla toimijoilla ei ole liikkumavaraa, Adlercreutz sanoo.

– Mikäli hallitus uskoo visioonsa ja luottaa sille tehtyihin selvityksiin, on hallituksen ymmärrettävä, että nykyinen rataverkosto tarvitsee toimenpiteitä.