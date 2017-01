Kansanedustaja kokemuksestaan: Eteeni aukesi aivan toisenlainen islam

Kansanedustaja Anders Adlercreutz (r.) pohtii Verkkouutisten blogissaan pakolaisongelmaa, kehitysavun leikkauksia ja stereotyyppistä uskontokäsitystä.

Adlercreutz kertoo käyneensä Jordaniassa pakolaisleirillä, jonne muun muassa Syyrian sotaa pakenevat tulevat. Kansanedustaja huomauttaa, että yhdeksän miljoonan asukkaan Jordania elää Lähi-Idän pakolaiskriisin ytimessä. Maahan on viime vuosien aikana tullut Syyriasta noin 1,5 miljoonaa pakolaista.

"Tässä tasaisessa arjessa ihmisten on luovittava eteenpäin. Leipä ja vesi pitävät hengissä, mutta ne eivät tuo elämään syvempää merkitystä. Ne eivät luo toivoa tulevaisuudesta, saati paremmasta elämästä", kansanedustaja kuvailee kokemuksiaan Jordanian Za’atarissa, maailman toiseksi suurimmassa pakolaisleirissä, jossa 80 000 ihmistä asuu viiden neliökilometrin alueella.

Adlercreutz huomauttaa, että vaikka Jordaniassa on omat ongelmansa, maa auttaa silti vielä suuremmassa hädässä olevia.

"On kuitenkin selvää, että pakolaiskriisi koettelee Jordaniaa sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Aivan kuten Suomessa, paikalliset kokevat pelkoa siitä, että pakolaiset polkevat palkkoja ja vievät jordanialaisten työpaikat. Nämä asiat jordanialainen kansanedustaja Abed Ulayan suoraan otti esille, kun keskustelin hänen kanssaan tilanteesta. 'Haasteita on, eikä tilanne ole helppo'. hän sanoi. Mutta toisaalta: 'Islam sanoo, että meidän on autettava. Joten me autamme'.

Adlercreutzin mukaan matka osoitti, että länsimaissa vallitsee islaminuskosta yksipuolinen, liian negatiivinen kuva.

"Jordanialaiset auttavat, koska Koraani sanoo niin. He auttavat kyseenalaistamatta. He eivät heittele polttopulloja, eivätkä marssi kaduilla. Eteeni aukeaa jälleen kerran aivan toisenlainen islam kuin mistä länsi pauhaa."