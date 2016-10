"Ääntenlaskenta on myös turvallisuuspolitiikkaa"

Jyrki Kasvin (vihr.) kysymyksen mukaan lausuntojen perusteella hallitus suhtautuu myönteisesti sähköiseen äänestämiseen. Äänestämisen sähköistäminen ei hänen mukaansa kuitenkaan saa olla itsetarkoitus, vaan sillä on saavutettava merkittäviä hyötyjä perinteiseen äänestämiseen verrattuna.

– Jo pelkkä käytettävyysongelma voi pakottaa uusimaan vaalit, kuten vuoden 2008 kokeilussa tapahtui, teknisestä virheestä tai ulkoisesta manipuloinnista puhumattakaan, Jyrki Kasvi toteaa.

Erityisen tärkeää Kasvin mukaan on turvata vaalitulos ulkopuoliselta manipuloinnilta. Hänen mielestään vaalijärjestelmän turvallisuus ja luotettavuus ovat demokraattisen valtion kansallisen turvallisuuden kovaa ydintä.

– Vaalien ja ääntenlaskennan järjestäminen on myös turvallisuuspolitiikkaa.

– Jos vaalijärjestelmään ei voida luottaa, vaaleilla valitulta eduskunnalta ja sen luottamusta nauttivalta hallitukselta katoaa legitimiteetti. Jo pelkkä perusteltu epäilys vaalituloksen peukaloimisesta riittää, todennettua väärinkäytöstä ei tarvita.

Valtakunnallisten vaalien uusiminen halvaannuttaisi kansanedustajan mukaan poliittisen päätöksenteon kuukausiksi. Jos operaatio onnistutaan tekemään epäilyksiä herättämättä, hyökkääjä voi kaapata koko vaalituloksen.

– Vaalitulosten manipuloinnilla on pitkä ja surullinen historia. Tai kuten Josef Stalinin kerrotaan sanoneen: 'On täysin merkityksetöntä, kuka äänestää tai mitä. Sen sijaan on äärimmäisen tärkeää, kuka laskee äänet ja miten', kysymyksessä todetaan.