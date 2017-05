Teollisuusliiton Riku Aalto: Neuvotteluja vientivetoisesta työmarkkinamallista ei käydä

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen on toivonut julkisuudessa, että vientialat voisivat vielä sopia yhteisestä työmarkkinamallista ennen kesälomia.

Neuvottelut vientivetoisesta työmarkkinamallista katkesivat helmikuussa, kun Metsäteollisuus ilmoitti irtautuvansa keskusteluista. Heti perään Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) päätti irtisanoa keskusjärjestösopimukset, minkä jälkeen Metalliliittokin vetäytyi vientivetoista työmarkkinamallia koskevista neuvotteluista.

Metalliliitto muuttui vastikään Teollisuusliitoksi. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan neuvotteluja yhteisestä työmarkkinamallista ei tällä hetkellä käydä, eikä asiassa ole tapahtunut minkäänlaista edistymistä.

– Aika moni ammattiliitto on omalta osaltaan tehnyt sellaisen ratkaisun, että minkäänlaisia neuvotteluja sen paremmin työehtosopimuksesta kuin tällaisesta malleistakaan ei käynnistetä ennen kuin irtisanotut keskusjärjestösopimukset on implentoitu (sisällytetty) meidän nykyisiin sopimuksiin. Aika monessa kohtaa työnantajaliitot ovat ilmoittaneet, että tällaisia neuvotteluita ei käynnistetä ja jos käynnistetään, niin ne käynnistetään vasta syksyllä, Aalto sanoo Verkkouutisille.

Aallon mukaan se tarkoittaa sitä, että osa työnantajaliitoista ei halua neuvotella irtisanottuja keskusjärjestösopimuksia nyt.

– Niin kauan kuin tämä tilanne on tällainen, niin on varmaan aika vaikea lähteä neuvottelemaan tai keskustelemaan minkäänlaisesta työmarkkinamallista tai mistään muustakaan, Aalto sanoo.

Vaikka EK ilmoitti irtisanoessaan keskusjärjestösopimukset helmikuussa, ettei irtisanominen vaikuta mihinkään ja että sopimukset voidaan sopia liittotasolla samantien, niin tilanne ei Aallon mukaan tosiasiassa ole kuitenkaan näin.

Aallon mukaan Teknologiateollisuuden ja Metalliliiton osalta asiat ovat tältä osin kunnossa, mutta osalla ammattiliitoista tilanne on erilainen.

– Tämä (vientivetoinen) malli, josta puhutaan, ei ole pelkästään meidän ja Teknologiateollisuuden sopimustoimintaan liittyvä malli, vaan kyllä tässä on ajateltu, että se on laajempi kokonaisuus. Kun nämä keskusjärjestösopimukset ovat kesken, nämä pöydät eivät vain liiku, Aalto painottaa.

Ei pakkoa saada sopimusta aikaiseksi ennen metsäteollisuutta

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisiä työehtosopimusneuvotteluita ei ole käynnistetty, eikä päivämääriä ei ole vielä sovittu.

– Varmaan lomien jälkeen joskus elokuussa aloitetaan, Aalto sanoo.

Aallon mukaan takaraja neuvotteluille on 31. lokakuuta 2017.

– Silloin meillä loppuu nykyinen sopimus ja siihen mennessä tietenkin pitäisi uusi neuvotella.

Metsäteollisuuden ja Paperiliiton välinen työehtosopimus umpeutuu 30. syyskuuta. Vaikka paperiteollisuuden työehtosopimus päättyy ensimmäisenä, työmarkkinoilla puhutaan, että teknologiateollisuus yrittäisi saada neuvottelut päätökseen ensimmäisenä ja toimia näin liittokierroksen avaajana.

Aallon mukaan heillä ei ole pakkoa saada työehtosopimusta neuvoteltua ennen metsäteollisuutta.

– Tietysti jokainen neuvottelee omassa aikataulussaan ja me tietysti ajattelemme ensisijaisesti, että meidän pitää saada neuvoteltua hyvä neuvottelutulos, joka kelpaa meidän jäsenille, ja työnantajapuolella varmaan sama. Aika, johon se sidotaan, ei ole asian ydin, vaan sisältö. Ei meillä sellaista ajattelua ole, että meidän on pakko saada ennen metsäteollisuutta sopimus aikaiseksi, vaan me katsomme, että sisältö passaa, Aalto kertoo.

Teollisuusliiton hallinto asettaa tavoitteensa työehtosopimusneuvotteluihin valtuuston kokouksessa kesäkuun puolivälissä.