Emma Kari: Emme saa antaa pelon hallita - Touko Aalto: Tunnistan etuoikeutetun asemani valkoisena miehenä

Vihreiden puoluekokous valitsee puolueelle uuden puheenjohtajan Tampereella 17.-18. kesäkuuta. Kuudesta ehdokkaasta vahvimpina on yleisesti pidetty kansanedustaja Touko Aaltoa ja kansanedustaja Emma Karia.

Puheenjohtajuus ratkeaa tosiasiallisesti puolueen jäsenäänestyksessä. Sen tulos julkistetaan ja valinta tehdään Tampereella.

Jäsenäänestykseen ehtimisessä oli keskiviikkona viimeinen päivä laittaa äänestyslippu postiin. Molemmat kärkiehdokkaat kirjoittivatkin loppumetrien kunniaksi yhteenvedon Facebookiin.

Touko Aalto kirjoitti vihreiden naisten huomiota herättäneestä vetoomuksesta äänestää puheenjohtajaksi tasa-arvon vuoksi naista.

– Olen seurannut oudoksi ja ahdistavaksi äitynyttä keskustelua tasa-arvosta, tarkemmin ottaen sukupuolten tasa-arvosta, Touko Aalto totesi.

Hän pyysi kaikkia asiaa pohtivia laittamaan jäitä hattuun.

– Minulla ei ole syytä tai tarvetta uhriutua siitä, että Vihreät naiset suosittavat puolueen puheenjohtajaksi naista. Kyse ei ole ylipäätään minusta tai kenestäkään yksilöstä, kyse on rakenteista. Rakenteista, jota ylläpitävät sukupuolten välistä eriarvoisuutta, Touko Aalto kirjoitti.

– Tunnistan etuoikeutetun asemani valkoisena, kantasuomalaisena, heteroseksuaalina, isokokoisena miehenä tässä yhteiskunnassa. Vähintä mitä voin tehdä on pyrkiä kaikin tavoin purkamaan eriarvoistavia ja syrjiviä rakenteita, ei harmitella oman etuoikeutetun asemani takaa. Syrjivien asenteiden purkamisesta on nähdäkseni kysymys Vihreiden naisten kampanjassakin. Olemme samalla puolella.

Aalto kehotti muistamaan keskinäisen kunnioituksen ja vuoropuhelun merkityksen.

– Eikä missään nimessä toimita toisiamme vastaan.

Ei mantroja talouspolitiikkaan

Emma Kari totesi, että "tämä puolue on minulle rakas".

– Olen halunnut kampanjassani tarjota käyttöönne vision siitä, millainen Suomi voisi olla. Minä tiedän, että olemme puolueena todella hyviä säätämään yksityiskohtien kanssa, mutta minusta on tärkeää muistuttaa jokaista meistä siitä, että teemme töitä suurten asioiden parissa. Maailma on pelottavampi paikka kuin aikoihin ja me emme saa antaa pelon hallita meitä. Meidän pitää ottaa yhdessä ne askeleet, mitä tarvitaan, jotta pelko väistyisi, Emma Kari kirjoitti.

Hänen mukaansa vihreät on monella tapaa hyvin yhtenäinen puolue, jossa ihmisillä on omat painotuksensa ja tarinansa, mutta myös paljon yksimielisyyttä.

– Kun menee hyvin, ei pidä jäädä loikoilemaan. Meidän on yhdessä seuraavien vuosien aikana etsittävä lääkkeitä Suomen vaivoihin. Työttömyys, ympäristön tuhoaminen ja epätasa-arvo tulevat vaatimaan koko puolueen ajattelun hiomista vielä lisää, hän jatkoi.

– Me emme ole pilanneet talouspolitiikkaa valmiiksi opetelluilla mantroilla, vaan haluamme hakea parhaita arvojemme mukaisia ratkaisuja. Arvot eivät ole minulle asia, joka otetaan esiin kun puhutaan pienistä asioista ja laitetaan hyllylle kun puhutaan taloudesta. Ne ovat osa myös talouspolitiikkaa.