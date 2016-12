Asiantuntija A-studiossa: Palvelutuotanto keskittyy, tulee pari valtakunnallista ketjua

– Meillä tulee olemaan pari yksityistä palvelujen tuottajaa, jotka ovat valtakunnallisia ketjuja ja sitten maakunnan oma yritys, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen professori Markku Pekurinen sanoi eilen A-studiossa Ylen mukaan.

Hallitus tavoittelee sote-uudistuksella hoitoon pääsyn helpottumista. Pekurisen arvio tavoitteen toteutumisesta oli tyly.

– Suurimmissa kaupungeissa hoitoon pääsy varmasti helpottuu, syrjäseuduilla epäilen vahvasti.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä edustavan Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas oli samaa mieltä.

– On selvää, että suuressa osassa Suomea väestöpohjaa ei ole tarpeeksi, että markkinat syntyisivät. Silloin on teoriaa, että näillä rintamailla tulisi kauheasti uutta valinnanvapautta, Kiukas sanoi.

Kiukas arvioi, että yksityisten yritysten näkökulmasta peruspohja, jolle uutta järjestelmää rakennetaan, on työterveyshuolto. Pekurinen lisäsi, että kun sote-maakunnat eivät vielä toimi, maakuntien tulevat yritykset ovat jo valmiiksi kilpailuasetelmissa jäljessä, kun uudistus toteutuu.

– Meillä on edessä tulevaisuus, jossa palvelutuotanto on selvästi keskittyneempää kuin tällä hetkellä. Meillä on hyvin harvoja palvelun tuottajia, jotka pystyvät valinnan vapauden oikeasti luomaan, Pekurinen arvioi.