Ben Zyskowicz Suomenmaassa: Ylen pitäisi tehdä dokumentti roolistaan suomettumisessa

– Minua ottaa päähän, kun vanhat taistolaiset aivan suoraan valehtelevat esimerkiksi 70-vuotis­haas­tat­te­lus­saan. Kertovat, että he 1970-luvulla toimivat ennen kaikkea rauhan ja ihmi­soi­keuk­sien puolesta, kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz sanoo.

– Niin he eivät todellakaan tehneet. He toimivat Neuvos­to­liiton ja kommunismin puolesta. Se ei todellakaan ole sama asia. Miten he kehtaavat? Luulevatko he, että enää ei ole hengissä meitä, jotka muistamme tosiasiat?

Zyskowiczin mukaan myös Yleisradio oli niin syvällä suomettumisessa, että se on asiasta edelleen velkaa suomalaisille.

– Se olisi velvollinen dokumentilla avaamaan oman roolinsa, kertomaan, millaista väärää tietoa ja valheita se kertoi Neuvos­to­lii­tosta ja itäblokista.

Kansanedustajan mukaan suomettumisen aikoihin ei tule palata.

– Paavo Väyrynen uskoi väitös­kir­jas­saan, että Neuvos­to­liitto on ikuinen. Välillä näytti siltä, että se ei ole totta, mutta nyt Vladimir Putinin Venäjä muistuttaa päivä päivältä enemmän Neuvos­to­liittoa.

– On tärkeää, että Suomella on hyvät kahdenväliset suhteet Venäjän kanssa. Mutta se ei saa tarkoittaa suomalaisessa yhteis­kun­nassa sellaisia piirteitä kuin suomettumisen aikana. Mustaa ei pidä sanoa valkoiseksi eikä valkoista mustaksi.