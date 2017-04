Näin yrittäjiä huijataan - puheluita Afrikasta, takaisinsoittopyyntöjä ja nauhojen saksimista

Ns. Can you hear me -tyyppiset puhelut ovat herättäneet viime aikoina runsaasti keskustelua.

Kyse on huijauksesta, jolla pyritään saamaan asiakas sanomaan kyllä/yes puhelimeen, jotta leikattua ääninauhaa voidaan käyttää todisteena todellisuudessa olemattomasta kaupasta.

Myös suomalaisyrittäjät ovat kertomustensa perusteella mitä ilmeisimmin joutuneet huijausyritysten kohteeksi.

– Vastasin haloolla ja kun minua tiedusteltiin etunimellä, en vastannut varmuuden vuoksi yes vaan vastasin englanniksi "puhelimessa". Oikealla asialla ollut olisi kyllä esittänyt asiansa. Puhelimessa yritettiin pari kerran kalastella yes-vastausta olenko etunimeni henkilö, mutta edelleen vastasin "puhelimessa" tai "puhuu". Mitään sanomatta puhelu päätettiin, eräs yrittäjä kertoo kokemuksestaan.

Puhelut saattavat tulla myös Suomen maatunnuksella varustetuista numeroista. Myös teknisistä mahdollisuuksista hankkia vaikeasti identifioitavia numeroita varoitellaan.

Yksi kommentoija kertoo ryhtyneensä nauhoittamaan kaikki puhelut varmuuden vuoksi, jotta todistusaineisto siitä, mitä on milläkin sekunnilla sanottu, säilyy koskemattomana.

Myös itse puhelusta saatetaan veloittaa tähtitieteellisiä summia.

– Esimerkki vastaavasta yrityksestä tuli Afrikasta. Olivat kollanneet websivujamme ja pyysivät tarjouksia useasta eri koneesta. Silloin hälytysvaloni syttyivät. Tekivät hienot diplomit konekaupan hyväksymisestä.

– Kun lopulta tuli viesti, että pitäisi soittaa tiettyyn numeroon, olin varma, että tämä olisi tullut kalliiksi puheluksi. En sitä tehnyt vaan pyysin ystävällisesti soittamaan minulle. Sitä puhelua ei koskaan tullut.