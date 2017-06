Stefan Wallin: Populismi ja vastuunkanto eivät mahdu samalle planeetalle

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin totesi tänään RKP:n puoluepäivillä, että kun populisteille annetaan vastuuta tulevat he ennemmin tai myöhemmin luhistumaan. Populismi ja menestyksekäs vastuunkanto eivät Wallinin mukaan yksinkertaisesti mahdu samalle planeetalle.

– Vaikka on vaarana, että minua kutsutaan yltiöoptimistiksi niin väitän, että olemme näkemässä trendin muutoksen. Populistit eivät voittaneet presidenttivaaleissa Itävallassa, eivät parlamenttivaaleissa Hollannissa, eivät presidenttivaaleissa Ranskassa. He eivät myöskään menestyneet kuntavaaleissa täällä Suomessa. On myös syytä huomata että Ukip, brittiläiset EU-vihamieliset nationalistit, käytännössä katsoen poistettiin brittiläiseltä puoluekartalta torstain eriskummallisissa vaaleissa, sanoo Wallin tiedotteen mukaan.

Wallin painottaa, ettei populismi, halpojen lisäpisteiden metsästys, tule koskaan olemaan sen kansanliikkeen tunnusmerkki joka RKP on.

– He eivät kuitenkaan vie meitä oikeutta tai mahdollisuutta selvästi protestoida kun meille tärkeitä poliittisia tavoitteita ja arvoja haastetaan tai kylmästi ohitetaan. Me emme voi hyväksyä, että yhtä hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimmistä tunnusmerkeistä, terveydenhuoltoa ja huolenpitoa, käytetään kiristysvälineenä Keskustan pitkäaikaisen unelman, maakuntien, läpiviemiseksi - eikä vähiten keskustavetoisissa kunnissa.

– Me emme ole myöskään voineet hyväksyä hallituksen leikkauksia koulutuksesta, kehitysavusta ja opintotuesta, kykenemättömyyttä käynnistää perhevapaauudistus tai tunnustaa, että tasa-arvo on muutakin kuin kahdeksan kirjainta harmaalla paperilla. Sen sijaan olemme voineet tukea ja äänestää sellaisten hallituksen esitysten puolesta, jotka perustuvat yhteiselle käsitykselle ongelmista taloudessamme laajemmin, korosti Wallin puheessaan.