Ville Niinistö: Trumpilainen journalismin leimaaminen yleistyy Suomessakin

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kritisoi Facebook-päivityksessään hallituksen ministereitä ja heidän toimiaan mediaa kohtaan.

Ville Niinistön kertoman mukaan häneltä kyllä heruu ymmärrystä henkilölle nimeltä Juha Sipilä, muttä hän ei suostu ymmärtämään pääministerin toimia journalismin ja median vapautta vastaan.

– Trumpilainen journalismin leimaaminen on yleistymässä myös Suomessa. Sen tien päässä on vaarallinen tiedon ja valistuksen tuhoaminen. Jos mihinkään ei voi luottaa, valemedia saa tilaa. Totuuden tavoittelun on oltava valistuneen julkisen keskustelun lähtökohta, ja siinä journalismi on tärkeä väline, Ville Niinistö toteaa päivityksessään.

Niinistön mielestä on kohtuutonta ja vaarallista, että johtavassa asemassa olevat poliitikot alkavat valikoida sitä sisältöä, jota heistä julkaistaan. Pääministerin lisäksi hän kritisoi puolustusministeri Jussi Niinistön (ps)reaktiota Yleisradion kaksoiskansalaisia koskevaan uutisointiin.

– Puolustusministeri Jussi Niinistön puheet Ylen uutisten virheellisyydestä ja niiden leimaaminen Suomen ulkosuhteita heikentäviksi oli huolestuttava kaiku 1970-luvun itsesensuurin ajoilta. Hän ei pystynyt osoittamaan Ylen uutista puolustusvoimien kaksoiskansalaisten kohtelusta vääräksi - päinvastoin, yhä useampi esimerkki vahvisti Ylen uutisen.

– Tiedon tavoittelu, sananvapaus ja journalismi ovat keskeisiä arvojamme. Sen eteen päättäjän on oltava valmis aina asettamaan yleisen edun yksityisen edun edelle, Niinistö toteaa.

Niinistö toteaa medioiden hiljentämisen vaikuttavan myös Suomen sisäiseen vakauteen ja asemaan suhteessa Venäjään.

– Yleensä näin toimivat ns. alternative right -liike Yhdysvalloissa, äärioikeisto EU-maissa, valemediat ja Venäjän trollit. Eniten tästä kehityksestä hyötyy Venäjä, joka haluaa länsimaiden ajautuvan sekavuuden tilaan.