Ville Niinistö: Nyt testataan, ovatko keskusta ja kokoomus hylkäämässä aateperintönsä kokonaan

Perussuomalaisten puheenjohtajavalinta ravistelee vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön mukaan Suomea. Niinistö pelkää, että Jussi Halla-ahon perussuomalaiset tulisivat olemaan tiukka yhden asian liike.

– Nyt testataan sitä, ovatko kokoomus ja keskusta hylkäämässä vain vallassa pysyäkseen suvaitsevaisen ja tasa-arvoa tavoittelevan aateperintönsä kokonaan. Halla-ahon linjaa edustava perussuomalainen puolue on jatkossa vain yhden asian liike: ihmisiä jakavaa, Suomen kansainvälistä asemaa sulkevaa ja vähemmistöjen asemaa heikentävää politiikkaa ajava puolue. Suomella ei ole varaa siihen, että tällainen puolue on hallitusvastuussa, Niinistö toteaa tiedotteessa.

Ville Niinistön mukaan Jussi Halla-ahon perussuomalaisten ottaminen hallitukseen heikentäisi ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä Suomessa. Vastuu Suomen suunnalle on nyt Niinistön mukaan Juha Sipilän ja Petteri Orpon käsissä. Kyseessä on enemmän kuin yhden hallituksen kohtalo.

– Suomi on menestynyt edistyksellisenä maana, joka tavoittelee tasa-arvoa, kestävää kehitystä ja puolustaa jokaisen ihmisoikeuksia. Se on tämän maan hieno perintö edellisiltä sukupolvilta meille. Halla-ahon linjaa ajavan puolueen hyväksyminen hallitusvastuuseen olisi selän kääntämistä kaikelle sille, mikä on Suomelle hyvinvointivaltiona ja tasa-arvoisena maana arvokasta.

– Me emme voi hyväksyä suomalaisia jakavaa politiikkaa. Jos ennen perussuomalaisen puolueen aateperinnössä arvokasta oli sosiaalipopulismin pyrkimys nostaa syrjään jääneiden ihmisten ääni esille, nyt he ovat hylänneet tämän köyhän asian. Jäljellä on vain ääni, joka ihmisten auttamisen sijaan kertoo miten toisilta voi yhä enemmän ottaa oikeuksia pois.