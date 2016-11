Ville Niinistö pelkää Donald Trumpin hidastavan ilmastopäästöjen vähentämistä

Vihreiden mielestä on syytä olla huolissaan siitä, että Yhdysvaltain presidentti alkaisi hidastaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia toimia ilmastopäästöjen vähentämisessä.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön mukaan tuleva presidentti Donald Trump on kampanjassaan puhunut väheksyvästi vähemmistöistä, naisten asemasta, ihmisoikeuksista ja ilmastonsuojelusta.

– Donald Trumpin väheksyvät näkemykset ilmastonmuutoksen torjunnasta aiheuttavat vakavimman haasteen kansainväliselle yhteistyölle. Juuri nyt, kun kaikki maailman maat on saatu sitoutumaan ilmastotoimiin, ei ole varaa takapakkeihin, Niinistö toteaa tiedotteessaan.

– Muutoin emme voi turvata elinkelpoista planeettaa tuleville sukupolville. Kansainvälisen yhteisön on osoitettava Pariisin sopimuksen ja ilmastonsuojelun suuri merkitys myös Yhdysvaltain uudelle hallinnolle, Niinistö korostaa.

Niinistön mukaan presidenttiehdokkaana Trumpin lausunnot jättivät epäselväksi hänen sitoutumisensa ulkopolitiikassaan Yhdysvaltain ja EU-maiden tiiviisiin suhteisiin.

Toisaalta hänen populistisen vaalikampanjansa menestys on Niinistön mielestä myös Euroopan maille uusi muistutus siitä, kuinka länsimaiden poliittisen järjestelmän on kyettävä vastaamaan kansalaistensa huoliin.

– Liberaalinen edistys voi voittaa populismin vain sillä, että se vastaa ihmisten arjen huoliin omasta ja läheistensä tulevaisuudesta. Ihmisten huolet eriarvoisuudesta, työttömyydestä ja omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan on otettava vakavasti. Suomen ja EU-maiden on muutettava suuntaa sellaiseksi, jossa jokaisella ihmisellä on toivoa omasta tulevaisuudestaan.

– Siksi on tavoiteltava inhimillistä ja reilua hyvinvointivaltion uudistamista. Työllisyyden, koulutuksen ja eriarvoisuuden torjumisen on noustava korkeammalla hallitusten linjauksissa. Suomen ja EU:n on oltava vakauden ja hyvinvoinnin majakka tässä epävarmassa maailmassa. Tässä on Sipilän hallituksellakin vakava itsetutkiskelun paikka, Ville Niinistö sanoo.