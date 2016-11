SS: Venäjä esti kiven viennin Kuopion satamasta

Paroc Group on laivannut kiveä Venäjällä sijaitsevalle tehtaalleen Kuopion sataman kautta.

Kuopion rahtisataman toiminta on yllättäen vaikeutunut Venäjän ja EU:n kiristyneen tilanteen vuoksi. EU on asettanut Venäjälle sanktioita Ukrainan sodan vuoksi. Venäjä on vastannut unioniin kohdistuvilla tuontirajoituksilla.

Paroc Group tuottaa kivivillaeristeitä ja on laivannut kiveä vuosien ajan Venäjällä sijaitsevalle tehtaalleen Kuopion sataman kautta.

Nyt toiminta on tyrehtynyt Venäjän asettamien tuontirajoitusten takia.

– Keskikesällä tuli aika lyhyellä varoitusajalla Venäjän viranomaisilta tuontirajoituksia murskattuun kiveen. Tämä liittyy EU:n ja Venäjän väliseen poliittiseen tilanteeseen ja sanktioihin. Jouduimme siksi lopettamaan viennin Kuopiosta kokonaan, kertoo Savon Sanomien haastattelema operatiivinen johtaja Joakim Westerlund Paroc Group Oy:stä.

Westerlundista tilanne on haastava.

– On hyvin vaikea sanoa, mitä Venäjän viranomaiset tulevat jatkossa tekemään. Kyllähän me olemme yrittäneet heihin vaikuttaa, mutta tuontirajoitukset eivät ole meidän käsissämme.

Viennin tyrehtymisen takia, yhtiö on joutunut etsimään Venäjän tehtaalleen paikallista kiveä ja muuttamaan tuotantotapaa.