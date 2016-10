Turvapaikanhakijoiden tuntemukset vastaanottokeskuksissa mitattiin: Turvaa on, tekemistä ei

Valtaosa maahanmuuttoviraston kyselyyn vastanneista turvapaikanhakijoista koki olonsa turvalliseksi vastaanottokeskuksessa.

Maahanmuuttovirasto toteutti kesällä 2016 asiakaskyselyn vastaanottokeskuksissa. Turvapaikanhakijoita pyydettiin arvioimaan esimerkiksi turvallisuuden tunnetta, omaa roolia asiakkaana ja miten henkilöstö heitä kohtelee.

Naishakijat toivoivat enemmän naisille suunnattua toimintaa ja naistulkkeja esimerkiksi terveydenhoitajan tapaamisiin. Lisäksi kaikkien vastaajien kesken ansiotyö- ja koulutusmahdollisuuksien puute tuli vastauksissa esiin. Yksin tulleiden alaikäisten keskuksissa painottuivat harrastuksiin ja koulunkäyntiin liittyvät huolet.

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että sekä aikuisten että yksintulleiden alaikäisten vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijat ovat pääosin tyytyväisiä vastaanottokeskusten henkilökuntaan, joskin henkilökunnan tavoitettavuudessa olisi jonkin verran parannettavaa.

Kyselyyn vastanneet kertovat, että heitä kohdellaan enimmäkseen hyvin, mutta joissakin keskuksissa hakijat ovat kokeneet, että kaikkia asiakkaita ei kohdella tasa-arvoisesti.

Osaa turvapaikanhakijoista myös turhauttaa tekemisen puute ja joidenkin keskusten sijainti kaukana kaupunkien keskuksista.

Tänä vuonna toteutetun kyselyn laajuus on poikkeuksellinen, sillä vastaanottokeskuksia on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin Suomessa. Monessa keskuksessa toiminta on asiakaskyselyn aikaan ollut vielä verrattain nuorta. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta, vastaanottokeskukset ovat yleisesti pystyneet tuottamaan varsin hyvin palveluita ja myönteisiä kokemuksia asiakkaille.

Kyselyyn vastasi noin 3 140 turvapaikanhakijaa 81 eri vastaanottokeskuksesta. Myös yksintulleiden alaikäisten vastaanottoyksiköt olivat mukana kyselyssä.