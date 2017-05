Kokoomuksen Juhana Vartiainen supistaisi maataloustukia ja ajaisi kannattamattomia tiloja alas kannattavien tieltä

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) toteaa Maaseutumedian kolumnissa maatalossektorin kannattavuuden olevan karua luettavaa. Vartiainen vertaa maataloustuottajaa kohden osoitettua julkista panosta virkamiesten vastaavaan.

– Koska tiloja on noin 50 000, tuki tilaa kohti on peräti 40-50 tuhatta euroa, siis joka vuosi. Maatalouden työllisiä on noin 65 000 eli jokaista maatalouden työllistä tuetaan vuodessa noin 32-40 tuhannella eurolla.

Suomessa maataloutta tuetaan laskutavasta riippuen 2,1-2,6 miljardilla eurolla vuosittain. Osa tulee Euroopan unionin budjetista, Suomen oman osuuden ollen noin miljardin euron luokkaa. Maatalouden tuotot ovat vuosittain noin 4 miljardin euroa. Tuo määrä ei Vartiaisen mukaan riitä kattamaan edes tuotannon tuotantotarvikkeista, energiasta, koneista ja vuokrista ja vakuutuksista koituvia maksuja, jotka ovat vuosittain noin 7 miljardin euron luokkaa.

– Tuottajat siis elävät julkisella tuella ja harjoittavat tappiollista maataloutta. Vaikka luonnehdinta voi kuulostaa ilkeältä, olemme luoneet eräänlaisen arvoa tuhoavan — siis Suomea köyhdyttävän — sovhoosin. En tiedä toista maata, jossa maataloutta tuettaisiin yhtä avokätisesti, Vartiainen summaa.

Rakennemuutospaine vähäinen

– Viheliäisten keskimääräisten kannattavuuslukujen taakse kätkeytyy kuitenkin eroja eri sektorien ja tietysti eri tilojen välillä. Koska tukea on vuosien varrella nostettu avokätisesti, rakennemuutospaine on ollut liian vähäinen.

Vartiaisen mielestä olisi viisasta supistaa tukia ja antaa kannattavien toimintojen laajentua. Samalla olisi ajettava alas kannattamattomiksi kääntyviä tiloja.

– Samalla olisi maatalouskin pakotettu hakemaan arvonlisää korkeasti jalostettujen, brändättyjen tuotteiden markkinoilta, toteaa Vartiainen.

Vartiaisen mielestä ruoantuotantoa koskeva huoltovarmuuskeskustelu on järkevää, mutta hänen mukaansa yksin se ei riitä perustelemaan nykyistä tukitasoa.