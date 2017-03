Jan Vapaavuori: Helsinki ei ole riittävän kansainvälinen

Helsingin kokoomuksen pormestariehdokas, Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori kirjoittaa blogissaan, että vaikka pääkaupunki on Suomen ylivoimaisesti kansainvälisin paikka, se ei ole riittävän kansainvälinen.

– Helsinki kilpailee Tukholman, Kööpenhaminan ja Amsterdamin kanssa. Pärjätäkseen tässä kilpailussa Helsingin pitää olla entistäkin luovampi ja innovatiivisempi, ketterämpi ja modernimpi, mutta ennen kaikkea entistä kansainvälisempi. Tämä ei kuitenkaan tapahdu poliittisilla päätöksillä, vaikka ne voivat osin luoda tälle edellytyksiä. Tämä tapahtuu erilaisten innovaatioiden, tapahtumien ja ilmiöiden kautta, Vapaavuori sanoo.

Hänen mukaansa kyse ei ole vain start up -toiminnasta, vaan kaupungin yleisilmeen, sen hengen ja mentaliteetin muuttamisesta ja muuttumisesta hyvään suuntaan.

– Helsinki on Slush-kaupunki. Helsinki on myös Smart & Clean. Ja Helsinki on Design ja paljon paljon muuta. Helsinki on tässä kansainvälisemmän ja eurooppalaisemman Suomen esitaistelija.