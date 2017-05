USU: Aiempien opintojen huomioiminen vaihtelee yliopistoissa – ero jopa kolminkertainen

Yliopistojen käytännöt toisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen hyväksymisessä osaksi tutkintoa vaihtelevat suuresti. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.

Alemman yliopistotutkinnon eli kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Esimerkiksi Helsingin ja Vaasan yliopistot voivat hyväksyä tutkintoon jopa 90 opintopistettä sellaisia opintoja, jotka on jo aiemmin sisällytetty toiseen tutkintoon. Määrä vastaa puolta kandidaatintutkinnosta, ja myös maisterintutkinnossa hyväksilukemisen yläraja on puolet tutkinnosta, eli 60 opintopistettä.

Tiukempaa linjaa vetää Uutissuomalaisen mukaan sen sijaan Turun yliopisto, jossa opintopisteitä voi aiemmalla tutkinnolla korvata korkeintaan 30. Vaikeinta korvaaminen on Jyväskylän yliopistossa, joka hyväksyy tutkintoon vain kieli- ja viestintäopintoja. Monessa muussa yliopistossa rajoja ei ole, vaan käytännöt vaihtelevat oppiaineittain.

Käytäntöjä on yritetty yhtenäistää, mutta työ on vielä kesken. Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää syksyyn mennessä nykytilannetta aiempien opintojen huomioimisesta. Päätös käytännöistä on kuitenkin lopulta yksin yliopistojen.

– Ministeriössä toivomme, että jos osaaminen on jo hankittu muualla, opiskelijalta ei edellytettäisi suorituksia uudelleen, opetusneuvos Petri Haltia opetus- ja kulttuuriministeriöstä sanoo Uutissuomalaiselle.