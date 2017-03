Vastuuhenkilöltä löytyi 10 000 ekstaasitablettia, Tulli paljasti lisää Tor-verkon huumekauppoja

Tullin esitutkinnan aikana on onnistuttu tunnistamaan satoja huumausaineita ostaneita.

Tulli on paljastanut lisää Tor-verkossa, Silkkitie-sivustolla toimivia verkkohuumekauppoja. Paljastetut verkkohuumekaupat liittyivät Tullin vuonna 2016 paljastamaan verkkohuumekauppaorganisaatioon.

Organisaatio salakuljetti huumausaineita Suomeen ja myi niitä eteenpäin Tor-verkossa useissa verkkohuumekaupoissa. Tullin esitutkinnan aikana on onnistuttu tunnistamaan lisäksi satoja huumausaineita ostaneita.

Tulli tiedotti 26. elokuuta 2016 paljastaneensa Tor-verkossa, Silkkitie-sivustolla toimineen itseään Suomen suurimmaksi verkkohuumekaupaksi mainostaneen huumausaineiden maahantuonti- ja myyntiorganisaation.

Tulli otti kiinni joulukuussa 2016 pääkaupunkiseudulla henkilön, jota epäillään Silkkitiellä toimineen verkkohuumekaupan alakauppojen vastuuhenkilöksi. Epäilty on noin 30-vuotias mieshenkilö pääkaupunkiseudulta, ja hän on ollut vangittuna kiinniotosta lähtien. Tulli on tutkinut asiaa törkeinä huumausainerikoksina ja lääkkeiden osalta salakuljetuksena.

Tullin verkkohuumekaupan päätekijöihin kohdistuneen esitutkinnan aikana selvisi, että päätekijä aikoi siirtyä sivuun huumekauppatoiminnasta.

Joulukuussa 2016 kiinniotettu epäilty jatkoi verkkohuumekaupan alakaupoille toimitettavien huumeiden maahantuontia. Hänen epäillään rahoittaneen ja järjestelleen Tullin huhtikuussa 2016 Kustavissa paljastaman Hollannista Suomeen salakuljetetun erittäin vaarallisia huumausaineita sisältävän huumelastin.

Huumausainetakavarikko oli yhteensä noin 15 kiloa ja se sisälsi mm. heroiinia, kokaiinia, amfetamiinia, metamfetamiinia, MDMA-jauhetta, ekstaasitabletteja ja LSD-lappuja.

Katukauppa-arvoltaan huhtikuussa 2016 takavarikoidut huumausaineet olisivat olleet 1,1 miljoonaa euroa ja niistä olisi saanut satoja tuhansia käyttöannoksia.

Joulukuussa 2016 kiinniotettu epäilty hankki Suomesta Tor-verkon kautta 10 000 ekstaasitablettia, kolme kiloa MDMA-jauhetta, 220 grammaa amfetamiinia ja 120 grammaa kokaiinia sen jälkeen, kun Tulli paljasti Kustavissa huumausaineiden salakuljetusyrityksen ja otti kiinni verkkohuumekauppaorganisaation päätekijät.

Huumausaineet toimitettiin maastokätköihin. Näiden lisäksi epäilty oli hankkinut kymmenen kiloa marihuanaa. Epäilty myi hankkimansa huumausaineet edelleen Silkkitien verkkohuumekaupoissa.

Joulukuussa 2016 Tulli suoritti kotietsinnän pääkaupunkiseudulla verkkohuumekaupan alakauppojen vastuuhenkilöksi epäillyn asuntoon.

Asunnosta takavarikoitiin noin 7 000 ekstaasitablettia, 1 700 grammaa MDMA-jauhetta, 500 grammaa AB-CHMINACA-jauhetta eli synteettistä kannabinoidia sekä pienempiä määriä muita huumausaineita ja KKP-aineita. Lisäksi asunnosta takavarikoitiin marihuanakasvattamo, käteistä rahaa sekä bitcoineja noin 80 000 euron arvosta.

Tullin esitutkinta joulukuussa 2016 kiinniotetun epäillyn osalta valmistuu maaliskuussa 2017, jolloin asia siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.