Tubettamiskoulutusta nuorille Turussa - sosiaalinen media on tärkeä verkostoitumisympäristö

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta tarjoaa nuorille tubekoulutusta. Nuorille sosiaalinen media on tärkeä verkostoitumisympäristö. Youtube, Instagram, Snapchat, WhatsApp ja monet muut sovellukset tarjoavat keinon viestiä niin kuvilla, viesteillä kuin videoilla.

Tutkimuksien mukaan nuoret käyttävät päivittäin jopa seitsemän tuntia intranetiä eri laitteiden kautta. Suurin kulutus on sosiaalisella medialla, josta on monille nuorille tullut jo tapa.

– Tubetus on noussut Suomessa pinnalle viime vuosien aikana. Videoita tehdessä on tärkeää hallita oikeanlaisen sisällön tuotto ja pelisäännöt. Nuorien on hyvä tiedostaa, että netissä asiat leviävät ja niitä on vaikeaa jälkikäteen poistaa, toteaa ICT-valiokunnan puheenjohtaja Harri Salo Turun kauppakamarin tiedotteessa.

Tubettamisen suosio perustuu yhteisöllisyyteen ja luovaan vuorovaikutukseen. Jokainen voi toteuttaa itseään videoita tehdessä. Eri tubekanavien alle syntyy myös erilaisia yhteisöjä joissa samoista asioista kiinnostuneet voivat keskustella ja löytää uusia kavereita.

Yksi suosituimmista tubettamisen muodoista on vloggaaminen eli videobloggaaminen. Videoblogia seuratessa oppii tuntemaan tekijän ja usein myös samaistuu häneen. YouTuben lisäksi tubettaa voi Facebookissa ja Instagramissa.

Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan tarkoituksena on edistää digitalisaatiota ja tuoda esiin ajankohtaisia teemoja.

– Paljon puhutuilla diginatiiveilla käytännön IT-taidot eivät ole välttämättä sisällön tuotannon vaatimalla tasolla. On eri asia katsoa videoita kuin itse kuvata, editoida ja julkaista niitä. Tästä syystä ICT-valiokunta haluaa edistää nuorten digitaitoja, kertoo ICT-valiokunnan sihteeri Tiina Vainio.