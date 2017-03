Timo Soini: "Ilman perussuomalaisia ei ole hallitusta – me tai uudet vaalit"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini toteaa puheessaan Imatralla, että ilman perussuomalaisia hallitus ajautuu kriisiin ja uudet vaalit ovat todennäköiset.

– Tilanne on edelleen käytännössä se, että ilman Perussuomalaisia ei ole enemmistöhallitusta. Hallituksen kaatuminen johtaisi kuukausien kriisiin ja sitten todennäköisesti uusiin vaaleihin, Soini ennustaa.

– Viime eduskuntavaalien tulos oli yksiselitteinen. Perussuomalaisten piti ottaa hallitusvastuu. Polku ei ole ollut helppo, mutta ei ole Perussuomalaisetkaan helppo puolue. Kun valtaa tarjotaan, se pitää uskaltaa ottaa, eikä pelätä epäonnistumista.

Luottoluokittaja Standard & Poors varoitti Suomea perussuomalaisten puheenjohtajavaihdoksesta. Luottoluokittajan mukaan puheenjohtajavaihdos voi vaarantaa hallituksen uudistustoimet ja alentaa Suomen luottoluokitusta.

– Perussuomalaisia ei kannata aliarvioida, ei me niin hulluja olla, että me vapaaehtoisesti päästäisimme Ville Niinistön ja Paavo Arhinmäen porukat sotkemaan hallituksen työllisyys- ja perhevapaalinjan muusta harmista puhumattakaan.

Soinin mukaan hallitus ei ole perussuomalaisille itsetarkoitus, vaan väline toteuttaa puolueen politiikkaa.

– Me emme roiku hallituksessa. Hallituksen politiikka on kääntänyt Suomen suunnan; työllisyys paranee ja talous kasvaa. Isänmaan etu on pitää Suomi raiteillaan, talous kasvussa ja työllisyys kohenemassa. Kysykää vaikka Standard & Poorsilta, Soini sivaltaa.