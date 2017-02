Timo Soini: Nato vakauttaa Itämeren aluetta

Ulkoministeri Timo Soinin (ps.) mielestä NB8-maiden (countries of the Nordic-Baltic Eight) pitäisi edistää Itämeren alueen turvallisuutta kasvattamalla puolustusyhteistyötä, vahvistamalla yhteisiä ponnistuksia hybridiuhkien torjunnassa ja edistämällä vuoropuhelua Venäjän kanssa.

– On tärkeää kasvattaa turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä Itämeren alueella. Suomen näkökulmasta katsottuna Naton rooli Itämeren alueella on vakauttava tekijä, Soini kirjoittaa The Security Times -lehden julkaisemassa artikkelissa.

Ukrainan tapahtumien myötä Nato aloitti merkittävän uudistusprosessin sopeuttaakseen toimintansa heikentyneeseen turvallisuusympäristöön. Painopiste palautettiin kriisinhallinnasta takaisin liittokunnan omalle alueelle. Walesin huippukokouksessa syyskuussa 2014 Nato-maat hyväksyivät RAP-valmiusohjelman (Readiness Action Plan), joka vahvistaa konkreettisesti Naton kykyä toimeenpanna turvatakuut tarvittaessa

– RAP-valmiusohjelman takuu- ja sopeuttamistoimet ovat puolustuksellisia ja oikeassa suhteessa mitoitettuja, Soini toteaa.

Sotilaallinen jännite Itämerellä on kasvanut Venäjän Ukrainaan kohdistamien aggressioiden ja Krimin Venäjään liittämisen myötä. Venäjän ilmavoimien koneet ovat toistuvasti loukanneet Baltian maiden, Suomen ja Ruotsin ilmatilaa, ohittaneet Naton sotilasaluksia lähietäisyydeltä ja simuloineet hyökkäyksiä Tanskan alueella.

– Sotilaallisen konfliktin riski on valitettavasti kasvanut.

RAP-ohjelman lisäksi neljä Nato-pataljoonaa lähetetään Puolaan ja Baltian maihin.

Soinin mukaan Suomi pyrkii syventämään puolustusyhteistyötä Naton kanssa sekä EU:n ja NB8:n sisällä. Lisäksi tarkoituksena on syventää yhteistyötä kahdenvälisesti, varsinkin Ruotsin kanssa.

– NB8-maiden nopeasti muuttuva turvallisuusympäristö korostaa kasvaneen tietojenvaihdon tärkeyttä. Myös Itämeren strategisen tilanteen muutoksen ja sotilaallisten toimien analysoiminen on tärkeää. Yhteinen tilannekuva on edellytys kumppanien tehokkaalle yhteistyölle.

Soinin mukaan hyvänä esimerkkinä toimii kasvava yhteistyö hybridiuhkien, kuten erilaiset informaatio-operaatiot, torjunnassa.

– Meidän ei pidä miettiä ainoastaan varautumiskeinoja useita riskejä varten, vaan pyrkiä myös aktiivisesti vähentämään turvattomuutta ja väärinymmärryksistä johtuvien tahattomien eskalaatioiden riskejä.

– Sotilaallinen eskalaatio tai varustelukilpa ei ole yhdenkään Itämeren valtion edun mukaista, ja meidän kaikkien pitää työskennellä riskien vähentämiseksi. Sen lisäksi Venäjän pitäisi suhtautua näihin ponnisteluihin rakentavammin, Soini kirjoittaa.