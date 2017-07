"Suomi 10 vuotta muita perässä tiedustelussa – aivan kestämätön tilanne"

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll kannattaa tiedustelulainsäädännön voimaan saattamista kahdesta syystä.

- Kun puhutaan tiedonkeräysmenetelmistä, kuten verkkotiedustelusta, niin Suomi on vähintään 10 vuotta useimpia länsimaita tässä tiedustelulainsäädäntöasiassa perässä.

- Toinen asia katsottaessa tämän päivän turvallisuusympäristöä on se, että asiat muuttuvat hyvin nopeasti.

Limnéllin mukaan Suomessa tarvitaan selkeillä pelisäännöillä toimivaa tiedustelulainsäädäntöä, jotta poliittisella johdolla ja virkamiesjohdolla olisi mahdollisimman hyvä tilannekuva Suomen ympärillä tapahtuvista asioista päätöksenteon pohjaksi.

Siviilitiedustelulainsäädännön valmistelu etenee. Kesäkuun lopulla päättynyt laaja lausuntokierros keräsi runsaasti palautetta. Säädöshankkeen lausuntoyhteenveto valmistuu elokuun aikana. Sen jälkeen sisäministeriössä tehdään esitykseen tarvittavia muutoksia. Tavoitteena on, että hallituksen esitys etenisi eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokaudella 2017.

- Minua ihmetyttää, miksi tätä asiaa ei voida viedä tällä vaalikaudella käytäntöön. Sen tarve on ilmeinen ja olemme edenneet rauhallisesti ja saavuttaneet konsensuksen pitkän ajan kuluessa.

- Viime aikoina on näyttänyt siltä, että tästä tulee vähän sisäpoliittinen asia, ja sellaiseksi eivät nimenomaan turvallisuusasiat saisi muodostua.

Siviilitiedustelulainsäädännön voimaan tuleminen tällä vaalikaudella vaatii muutoksia perustuslakiin. Hallitus on toivonut, että se voitaisiin tehdä nopeutetussa säätämisjärjestyksessä.

- Minä ymmärrän ihan hyvin, että pitää olla harkintaa ennen kuin lähdetään perustuslakia muuttamaan.

- Mutta toisaalta, kun siihen on jätetty se mahdollisuus lain nopeutetusti voimaan saattamiseksi, henkilökohtainen näkemykseni on tässä turvallisuustilanteessa, tässä turvallisuusympäristössä, tämän hetkisen kyvyttömyyden osalta puolustusvoimilla ja suojelupoliisilla, että tämä lainsäädäntö olisi syytä viedä nopeutetusti voimaan.

Siviilitiedustelulainsäädännön tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan tiedonsaantia kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvista vakavista uhkista ja mahdollisuuksia niiltä suojautumiseen.

- Kun katsotaan digitaalisen maailman kehitystä ja myös Suomeen kohdistuvaa valtiollista ja ei-valtiollista kybervakoilua, niin se tulee kyllä jatkossa lisääntymään.

- Minä pidän tärkeänä, että meidän tiedusteluviranomaisilla on riittävät kyvykkyydet ja toimivaltuudet.

Limnéll korotaa, että turvallisuudessa kyse on yhteistyöstä. Suomessa puhutaan aivan oikein kansallisen tason yhteistyöstä kokonaisturvallisuudessa. Tämä on yhä enemmän kansainvälistä yhteistyöstä.

- Silloin tosiasia on se, että meillä täytyy olla jotain annettavaa kansainväliseen yhteistyöhön. On aivan kestämätön tilanne, että me olemme muiden maiden hyväntahtoisuuden varassa saadessamme tietoa yhteiskuntamme kriittisiin kohteisiin kohdistuvista ilkeämielisistä toiminnoista.

- Sellainen hyväntahtoisuus ei kyllä kanna turvallisuudessa pitkälle.

"Suomi on poikkeus"

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan tiedustelulainsäädäntöä tarvitaan siksi, että sitä on valmisteltu monta vuotta.

- Kaikissa meidän verrokkimaissa tällainen lainsäädäntö on ollut jo monien vuosien ajan, ja Suomen toimintaympäristö on muuttunut.

- Suomi on todellakin takamatkalla. Meidän pitää pohtia, mitä me voimme oppia niiltä mailta, joilla tällainen lainsäädäntö on jo ollut.

Risikko sanoo perustelleensa nopeutettua järjestystä sillä, että pienen ajan sisällä on tapahtunut paljon muissa maissa Suomen ympärillä.

- Me aina sanomme, että Suomi on maailman turvallisin maa. Sitä se onkin, mutta se ei ole mikään lintukoto. Myös Suomeen voi kohdistua kansallisia uhkia, joista me emme ole voineet edes kuvitella.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Li Anderssonin mukaan nopeutettua säätämisjärjestystä kannattavat henkilöt puhuvat yleensä tiedustelulainsäädännön tarpeesta. Hänen mielestään näkökulman pitäisi olla siitä keskusteltaessa perustuslaki.

Anderssonin mukaan olemassa tietyt kriteerit sille, milloin voidaan muuttaa perustuslakia nopeutetussa menettelyssä siten, että se tapahtuu yhden eduskunnan aikana.

- Se kynnys on asetettu aika korkealle, koska on haluttu antaa äänestäjille mahdollisuus vaaleissa vaikuttaa, mikäli tehdään kansalaisten perusoikeuksiin kajoavaa lainsäädäntöä.

- Jos nyt muutetaan perustuslakia ilman, että ne kriteerit täyttyvät, niin silloin luodaan uutta käytäntöä. Silloin tähän voidaan viitata myöhemmin, jos jokin uusi hallitus kokee tietyn lakihankkeen tärkeäksi.

- Pelkäämme ennakkotapausta, koska siitä tulisi sellainen.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari toivoo, että lainsäädäntö tulee voimaan mahdollisimman nopeasti.

- Viranomaisen näkökulmasta me tietenkin toivomme lainsäädännön tulevan mahdollisimman nopeasti voimaan, jotta saamme ne tarvittavat työkalut.

- Lain valmistelun aikana me olemme kohottaneet terrorismin uhkatasoa kolme kertaa. Eli tänä aikana terrorismin uhka on muuttunut Suomessa olennaisesti.

Pelttari sanoo Suomen poikkeavan monesta muusta Euroopan maasta.

- Meillä ei ole tiedustelulainsäädäntöä eikä perustuslainsäännöstä, jolla viestintään voidaan puuttua kansallisen turvallisuuden perusteella.

- Kaikissa muissa Länsi-Euroopan maissa tällainen lainsäädäntö on voimassa eli tulisimme vain normaalin eurooppalaiseen tilanteeseen.