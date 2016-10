Sote-pomo SS:lle: Talvivaaran vesitilanne ei ole selkeästi parantunut

Ylä-Savon soten ympäristöjohtaja Martti Vetelin mukaan Talvivaaran kaivosalueen vesitilanteessa ei ole tapahtunut selkeää parannusta, vaikka niin on annettu ymmärtää.

– Vaikka jätevesien määrä on lähes puolittunut, on muistettava, että se on onnistunut ainakin osin ympäristöluvan vastaisesti. Vesien määrä kyllä vähenee, kun niitä lasketaan pois, Veteli kertoo Savon Sanomille.

Kaivosalueelle valmistuu pian uusi vedenpuhdistamo. Vetelin mukaan kyse on ainoastaan hajallaan olevien jätevesien kokoamisesta yhteen paikkaan.

– Tekniikka ei muutu, eikä se vähennä jätevesiä.

Veteli on huolissaan siitä, että Talvivaaran kaivoksen ylimääräisistä juoksutuksista on tulossa sallittu tapa.

Vaasan hallinto-oikeus käsittelee kevään ylimääräisiä juoksutuksia koskevaa valitusta. Kainuun ely-keskus ei keväällä kieltänyt Terrafamelta jätevesien juoksutusta lähivesistöihin, vaikka juoksutukset olivat vastoin kaivoksen ympäristölupaa.

Ylä-Savon sote vaatii asian palauttamista takaisin elyn käsiteltäväksi. Jos hallinto-oikeus ei kumoa Kainuun elyn keväistä päätöstä, se tarkoittaa Vetelin mukaan, että kaivos saa myös jatkaa juoksutuksia tarvittaessa vastoin ympäristölupaansa.

– Jos valitustamme ei hyväksytä, juoksutukset jatkuisivat tulevinakin keväinä.