Supo ei muuta terrorismia koskevaa uhka-arviotaan

Suojelupoliisi piti Turun puukotusiskuun liittyvän tiedotustilaisuuden tänään lauantai-iltapäivänä.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttarin mukaan syytä terrorismia koskevan uhka-arvion muutokseen ei ole syytä, vaan Turun tapahtumat mahtuvat kokonaistilanteen perusteella tehtävän todennäköisyyksiin perustuvan arvion raameihin.

Uhka-arvio on tällä hetkellä kohonnut, eli toisella asteella asteikolla 1-4. Arvioon vaikuttavat operatiivinen tieto, Suomen profiili esimerkiksi jihadistisen propagandan kohteena sekä terrorismin kokonaistila.

Suomen poliisi on nostanut kolme kertaa uhka-arvioita, viimeksi kesäkuussa. Nyt se on tasolla kaksi, eli terroriteon uhka on kohonnut.

Kesäkuiseen uhka-arvion nostamiseen on vaikuttanut muun muassa Suomen profiilin nouseminen radikaaleissa julkaisuissa sekä terroristien kehotukset iskuihin.

– Olemme nyt ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa epäillään, että Suomessa on tapahtunut terroriteko, Pelttari sanoi.

Suojelupoliisin mukaan Turun iskijä sopii yleiseen terroriteon tekijän profiiliin. Supon mukaan on todennäköistä, että kyseessä on terrori-isku. Nyt tutkitaan muun muassa sitä, onko epäillyllä yhteyksiä esimerkiksi ISIS:iin sekä liittyykö tapaukseen muita tekijöitä.

– Iskutyyppi on sellainen, johon ISIS on kannustanut. Pyritään näyttävään ja huomiota herättävään tekoon kohdistamalla se esimerkiksi naisiin, nuoriin ja lapsiin. Epäillyn henkilön tarkkaan ideologiaan ja motivaatioon liittyvät kysymykset ovat tutkinnassa, Supon erikoistutkija Pekka Hiltunen kertoi.

Antti Pelttari totesi, että rikos oli tekotavaltaan sellainen, että se olisi ollut hyvin vaikea estää. Mitään konkreettista ennakkotietoa ei siitä ei ollut.

– Kansalaisten on syytä olla valppaana ja ilmoittaa epäilyksistään poliisille, sanoi Pelttari.

Supo osallistuu aktiivisesti tutkintaan yhteistyössä KRP:n ja Lounais-Suomen poliisin kanssa sekä ulkomaisiin turvallisuustahoihin.

