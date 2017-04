Tämä on Suomen menestystekijöiden Top 3 -lista

Suomalaiset uskovat, että Suomen tärkeimmät menestystekijät tulevaisuudessa ovat korkeatasoinen ja tasa-arvoinen koulutus, luonto ja puhdas ilma sekä luovuus ja innovaatiot. Tulokset käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton teettämästä Made by Finland -kampanjatutkimuksesta.

Suomalaisen Työn Liiton teettämän Made by Finland -kampanjatutkimuksen mukaan useampi kuin joka kolmas suomalainen (38 prosenttia) uskoo tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen olevan Suomen tärkein menestystekijä tulevaisuudessa.

Seuraavaksi tärkeimpiä menestystekijöitä suomalaisten mielestä ovat puhdas luonto, ilma ja vesi (17 prosenttia) sekä innovatiivisuus, luovuus ja tuotekehitys (12 prosenttia).

Koulutusta Suomen suurimpana menestystekijänä pitävät erityisesti alle 35-vuotiaat, toimihenkilöt ja opiskelijat. 18–24-vuotiaista suomalaisista peräti 44 prosenttia pitää koulutusta Suomen tärkeimpänä menestystekijänä.

Kärkikolmikon jälkeen tärkeimpiä menestystekijöitä suomalaisten mielestä ovat työllisyys (11 prosenttia) ja tasa-arvo sekä demokratia (11 prosenttia).

Suurimmat ikäryhmien väliset erot löytyvät teknologian potentiaalista kysyttäessä: alle 24-vuotiaista 14 prosenttia nimesi teknologian Suomen tärkeimmäksi menestystekijäksi tulevaisuudessa, yli 65-vuotiaista vain 3 prosenttia.

– Korkeatasoinen koulutus ja teknologian laaja omaksuminen ja hyödyntäminen on pohjana osaamisellemme, innovaatioillemme ja työelämämme kehitykselle, niihin pitää panostaa sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla. On myös ilahduttavaa nähdä, miten suomalaiset arvostavat puhdasta luontoamme yhtenä menestystekijänä. Esimerkiksi matkailualalla ja biotaloudessa on valtavasti potentiaalia, toteaa Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala tiedotteessaan.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18–79-vuotiasta suomalaista.

Mitkä ovat mielestäsi Suomen tärkeimmät menestystekijät tulevaisuudessa? Kerro 1-3 mielestäsi tärkeintä asiaa.

1. Korkeatasoinen, tasa-arvoinen koulutus 38 prosenttia

2. Luonto, ilmasto, puhdas luonto, ilma, vesi 17 prosenttia

3. Innovatiivisuus, luovuus, tuotekehitys 12 prosenttia

4. Työllisyys, työttömyys laskuun 11 prosenttia

5. Tasa-arvo, demokratia 11 prosenttia

6. Vienti, ulkomaankauppa 9 prosenttia

7. Osaaminen, ammattitaito 7 prosenttia

8. Teknologia 7 prosenttia

9. Yrittäjyys 5 prosenttia