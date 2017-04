Ministeri Jari Lindström: Suomi haluaa jatkaa yhteistyötä Kiinan oikeusministeriön kanssa

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) ja Kiinan ulkoministeri Wang Yi ovat allekirjoittaneet Suomen ja Kiinan välisen oikeusalan yhteistyöohjelman vuosille 2017–2020.

Allekirjoitustilaisuus oli osa Kiinan presidentin Xi Jinpingin Suomen-vierailun ohjelmaa, selviää oikeusministeriön tiedotteesta.

Suomen ja Kiinan oikeusalan yhteistyö perustuu vuonna 1995 laadittuun oikeusministeriöiden väliseen sopimukseen sekä 3-4-vuotisiin yhteistyöohjelmiin. Yhteistyötä on siis tehty oikeusministeriöiden välillä jo 22 vuotta, mutta teemat ja yhteistyömaakunnat ovat vaihdelleet vuosien aikana.

Oikeusalan yhteistyö on tukenut Kiinalle kulloinkin tärkeää prioriteettialuetta ja oikeusalan uudistamista. Tärkeimmät yhteistyömuodot ovat olleet kahdenkeskiset asiantuntijaseminaarit ja vierailut, joiden tuloksena on syntynyt suuri määrä kehittämissuosituksia.

Suomalaiset ja kiinalaiset asiantuntijat ovat yhdessä laatineet suosituksia, jotka koskevat muun muassa oikeuden saatavuutta, oikeusapua, asianajajien asemaa, oikeudenkäyntimenettelyä, rikostorjuntaa ja yhdyskuntaseuraamuksia.

Käytännön yhteistyökumppaneita on ollut myös maakuntatasolta. Uudessa yhteistyöohjelmassa keskitytään kahteen pääteemaan: oikeusapuun ja oikeudelliseen neuvontaan Qinghai-maakunnan kanssa sekä yhdyskuntaseuraamuksiin Fujian-maakunnan kanssa.

– Suomi haluaa jatkaa yhteistyötä Kiinan oikeusministeriön ja maakuntien kanssa. Yhteistyön vahvuus on käytännönläheisyydessä. Asiantuntijoiden kesken on saatu seminaareissa ja muissa tapaamisissa luoduksi yhteistyöverkostoja. Erittäin tärkeää on myös konkreettinen yhteistyö maakuntatasolla, ministeri Lindström painottaa.