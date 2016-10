Vienninedistäjä yrityksille AL:ssä: Yhdysvalloissa tilaa kaikille ja kilpailijaa autetaan

Amchamin New Yorkin toimistoa parin vuoden ajan johtanut Erika Sauer haluaa viestittää suomalaisille yrityksille, että amerikkalaisilla 350 miljoonan ihmisen markkinoilla ”tarvitaan ihan mitä tahansa”.

– Täällä on tilaa ja mahdollisuuksia kaikille, Sauer sanoo Aamlulehdelle.

Amcham Finlandin toimipaikat sijaitsevat Helsingissä ja New Yorkissa. Sauer avaa suomalaisille yrityksille ovia Yhdysvaltojen markkinoille ja järjestää muun muassa erilaisia tapahtumia, joissa suomalaista osaamista tuodaan esille.

Sauer muistuttaa, että yritysten astuminen Yhdysvaltain markkinoille on monesti aikaa vievää ja kallista puuhaa.

– Mutta on hyvä kuunnella niitä, jotka ovat täällä jo menestyneet. He ovat niin tavattoman tyytyväisiä siitä uskalluksesta, joka heillä on ollut laittaa tähän alkuvaiheeseen, Sauer sanoo.

Sauer korostaa, että nollasummapeli, jossa yhden toimijan voitot ovat aina pois muilta toimijoilta, ei ole vallitseva ominaisuus Amerikan markkinoilla.

– Kilpailijaakin autetaan, sillä siitä voi olla hyötyä kaikille.

