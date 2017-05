Alexander Stubb: USA ei kykene olemaan globaali johtaja

Kokoomuksen kansanedustaja Alexander Stubbin mukaan vuosi 2016 vaikutti olennaisella tavalla länsimaisen elintavan ja liberaalin demokratian kehityskulkuun.

– Tämä johtuu kahdesta suuresta kokonaisuudesta, joista toinen oli Brexit ja toinen Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi, Stubb sanoo.

– Itse en usko siihen, että Yhdysvallat enää kykenee olemaan globaali johtaja. Maa, joka sanoo ei globalisaatiolle ja kyllä protektionismille ja joka haluaa rakentaa muureja, ei voi kerta kaikkiaan johtaa.

Stubb piti kokoomuksen ryhmäpuheen eduskunnassa keskiviikkona, kun käsittelyssä oli pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä EU-toimintaympäristön muutoksista.

– Silloin me ajaudumme tilanteeseen, jossa syntyy valtatyhjiö. Ja tällä hetkellä on kyse siitä, kuka sen täyttää. Kykeneekö EU siihen? Mitä tekee Kiina? Mitä tekee vaikkapa Venäjä kaupan, turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen saralla?

Stubb sanoi olevansa edustaja Matti Vanhasen (kesk.) kanssa samaa mieltä siitä, että Suomen naapurusto on epävakaa.

– Jos tänä päivänä vaikkapa Baltian maat tai Tanska ja Norja eivät olisi Naton jäseniä, naapurustomme olisi entistä epävakaampi. Mutta onneksi ovat ja tätä taustaa vasten myös Suomen turvallisuus on omalla tavallaan taattu.

Stubb korosti, että Brexit tulee muuttamaan koko EU:n perusolemusta.

– Ensimmäistä kertaa suuri jäsenmaa lähtee unionista. Itse uskon siihen, että Saksa ja Ranska muodostavat samantyyppisen akselin, joka muodostettiin 1950-luvulla, ja he tulevat johtamaan tätä prosessia.

– Uskon vahvasti siihen, että maahanmuuttoon, euroon, terrorismin vastaiseen taisteluun ja talouteen on vain yhteisiä ratkaisuja.

Stubb sanoi olevansa eniten huolissaan siitä, että on olemassa jäsenmaita, jotka haastavat Euroopan perusarvot,

– Ja niitä meidän pitää ilman muuta puolustaa.

– Me olemme maailmassa, jossa koko länsimaista järjestelmää haastetaan ja kyseenalaistetaan. Me elämme maailmassa, jossa koemme epävakautta ja epävakaus on aina Suomen kaltaiselle pienelle maalle ongelma.

Stubbin mielestä Suomen ja muiden EU-maiden pitäisi puolustaa länsimaisia arvoja, vahvistaa kansainvälisiä instituutioita, syventää EU-yhteistyötä ja tukea kansainvälistä oikeutta ja rauhanvälitystä

– Meidän pitää vaalia hyviä kahdenvälisiä suhteita, olla valmiita nopeaankin muutokseen ja luoda turvallisuutta epävarmuuden aikana.