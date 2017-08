Suomen islamilainen neuvosto tuomitsee Turun puukotukset

– Suomen Islamilainen Neuvosto, SINE, tuomitsee jyrkästi Turun puukotukset 18.8.2017. Otamme osaa kuolleiden omaisten suruun sekä muiden uhrien ja heidän läheistensä kärsimyksiin. Olemme järkyttyneitä, että Suomessakin epäillään nyt terroristista tekoa, neuvosto sanoo julkaisemassaan lausunnossa.

Neuvosto tuomitsee iskun takana todennäköisesti olevan väkivaltaisen ideologian.

– Vaikka teon motiivi on vielä epäselvä, on tärkeää lausua jo nyt ääneen, että tällaisia tekoja ei voi millään tavoin perustella. Viattomiin siviileihin kohdistuva väkivalta - tapahtui se sitten Turussa, Barcelonassa tai Charlottesvillessä - on vastoin niin islamin kuin kaikkien muidenkin uskontojen perusperiaatteita ja yleisiä inhimillisiä arvoja.

– Lukuisat ihmiset auttoivat uhreja, jopa oman terveytensä uhalla. Myös kaksi muslimia auttoi heitä ja todennäköisesti kumpikin heistä on sairaalassa kahdeksan loukkaantuneen joukossa, sillä he pyrkivät pysäyttämään hyökkääjän. Olemme kaikki yhdessä sillä puolella, joka toivoo rauhaa ja haluaa estää tällaiset tapahtumat. Lisäksi on tärkeää antaa viranomaisille työrauha, ja noudattaa poliisin pyyntöä olla ottamatta oikeutta omiin käsiinsä eikä aiheuttaa kärsimystä viattomille.