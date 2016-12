Esko Seppänen Timo Soinille: Paavi Pius XII oli kanssasi eri mieltä eutanasiasta

Esko Seppänen vetoaa Timo Soiniin muistuttamalla katolisen kirkon entisen johtajan näkemyksistä. Kuva Vatikaanista on vuodelta 2016.

– Seuraava sitaatti on kansainvälistä eutanasiakeskustelua tutkineen ja siitä kirjan julkaisseen Sirkka Pöystin kirjasta "Eutanasia ja etiikka" (2009): "Lausunnossaan Italian anestesiologien yhdistyksen kongressissa 1957 paavi esitti katolisen kirkon kannan, että keinotekoisesta elämän pidentämisestä teknisin elvyttämismenetelmin potilaan hoidosta voidaan luopua. Ja potilaan hoidossa voidaan sietämättömään kipuun käyttää tarvittavaa lääkitystä, vaikka se lyhentäisi potilaan elämää", kirjoittaa vasemmistoliiton entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Esko Seppänen Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan.

Seppänen viittaa perussuomalaisten puheenjohtajan, ulkoministeri Timo Soinin kielteiseen eutanasiakantaan, jonka hän on tuonut ilmi muun muassa omassa blogissaan.

– Kun olet plokissasi ottanut pariinkin kertaan kantaa eutanasiaan huumorimielessä, tuon sinulle terveisiä päivänpolitiikan ulkopuolelta: loukkaat ja vähättelet sellaisia kovista kivuista kärsiviä ihmisiä, jotka ovat pian poistumassa joukostamme, jotka itse haluavat päästä ulos kipujen vankilasta ja jotka ovat valmiita nopeuttamaan lähtöään. Eutanasia edustaa heille arvokasta ja armorikasta kuolemaa eli kreikankielisen kantasanansa mukaan hyvää kuolemaa, Seppänen kirjoittaa.

Soinin käyttämä sana armomurha kuvaa Seppäsen mukaan asiaa vain puoliksi. Hän kirjoittaa, että kyse on vain armosta, muttei laisinkaan murhasta, joka määritellään Suomen laissa seuraavasti: ”jos tappo tehdään vakaasti harkiten, erityisen raa'alla tai julmalla tavalla, vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai tappamalla virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka virkatoimen vuoksi ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava murhasta vankeuteen elinkaudeksi."

– Eutanasia on rauhan, tasa-arvon ja demokratian symboli vapaan ihmisen oikeudelle saada itse päättää omasta elämästään sen lopun ollessa lähellä, Seppänen sanoo.