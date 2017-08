Presidentti Sauli Niinistö: Suomi ei voi sulkea rajojaan sulkeutumatta itse

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti suurlähettiläskokouksessa Helsingissä, että Suomi ei voi sulkea rajojaan sulkeutumatta itse.

Presidentti Niinistön mukaan Suomi on monella yhteiskunnan ja elämän osa-alueella kansainvälisesti vertailtuna vahva.

- Emme korosta näitä asioita siksi, että niillä ylpeilisimme, vaan siksi, että havahtuisimme siihen, kuinka paljon meillä on varjeltavaa, Presidentti Niinistö sanoi.

- Tämän kysymyksen ääreen Turun terroristi-isku on nyt meidät pysäyttänyt. Tärkein varjeltava on ihmisen turvallisuus ja turvan tunne. Se on järkkynyt.

Niinistö korostaa, että poliisi, pelastushenkilöstö ja kanssaihmiset tekivät Turussa kaiken, minkä tehdä voi.

- Muutenkin on tehtävä, mikä tehtävissä on. Uskon, että eduskunnan riittävä enemmistö on valmis täydentämään viranomaisten puutteellisia toimivaltuuksia ja myös tarkoin selvittämään, ovatko resurssit turvan takaamiseen riittävät.

Maahanmuutto liittyy Niinistön mukaan väistämättä ja oleellisesti tähän keskusteluun, kuten jo on nähty.

- Mielipiteet ovat jyrkästi eroavia. Ehdotetaan rajojen sulkemista tai toisaalta vastustetaan pakkopalautuksia. Monet taas eivät näe asiaa näin yksiselitteisenä. Ne monet ovat tässä oikeassa.

Suomea sitovat kansainväliset sopimukset pakolaisista ja turvapaikan hakijoista joita Suomi noudattaa. Suomessa on sitovaa myös oma oikeusjärjestyksemme, jota noudatetaan.

- On siis syytä tehdä selväksi: Suomi ei voi sulkea rajojaan sulkeutumatta itse. Palaaminen rajatarkastuksiin lännessä ei estä turvapaikanhakijan maahanpääsyä; ei estänyt itärajallakaan pari vuotta sitten.

- Turvapaikkaa haetaan myös vailla perusteita ja siksi oikeus määrää laittomasti maassa olevia palautettavaksi. Oikeuslaitoksemme on maailman eturiviä, myös turvapaikka-asioissa. Sen ratkaisujen yleinen ylenkatsominen tai suoranainen vastustaminen horjuttaa koko yhteiskuntajärjestystämme.

Niinistö muistuttaa, että maahantulo ei ole päättymässä.

- Edessämme on vaikea keskustelu: Miten ylläpitää humaania yhteisöämme samalla vaarantamatta sitä? Tämä keskustelu on syytä käydä perinpohjaisesti.