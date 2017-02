Kokoomuksen Pertti Salolainen: Venäjä ja USA pakottavat EU-maat tehostamaan yhteistyötään

– Uusi ulko- ja kauppapoliittinen tilanne Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aloitettua omituisin ja hämmästyttävin ottein tehtävässään pakottaa EU:n jäsenmaat tehostamaan yhteistyötään kaikilla politiikkasektoreilla. Epävarman Venäjän lisäksi on haasteena nyt myös epävarma Yhdysvallat, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen toteaa tiedotteessaan.

Salolainen puhui kokoomuksen ryhmäkokouksen avauspuheenvuorossa EU:n uusista haasteista.

– Aivan erityisen tärkeää Suomessa on huomata, että EU on jäsenmaidensa yhteisestä kauppapolitiikasta vastaava toimija, joka voi parhaiten vastustaa uusia protektionistisia paineita. On äärimmäisen valitettavaa, että juuri tässä tilanteessa Britannia on irtautumassa EU:sta ja lisäämässä myös muissa jäsenmaissa nationalistisia ja protektionistisia vaatimuksia, Salolainen toteaa puheessaan.

– Nyt on myös tärkeää korostaa EU:n turvallisuuspoliittista ulottuvuutta, ja onkin uskottavaa, että Yhdysvaltain EU:n yhtenäisyyttä horjuttava politiikka pakottaa EU:n syvempään turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen yhteistyöhön. Kaikkia Suomessakin joskus kuultuja puheita mahdollisesta EU- kansanäänestyksestä on pidettävä ajattelemattomina ja Suomen kansallisen edun vastaisina.