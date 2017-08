STTK budjettiesityksestä: Yritystukia leikattava ja ohjattava työllisyyden parantamiseen

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n mielestä valtiovarainministeriön talousarvioesitys on päälinjaltaan oikea, mutta olennaiset yksityiskohdat kuten veroratkaisut jäivät budjettiriiheen.

Keskusjärjestön mukaan palkansaajien kannalta olisi olennaista, että tuloverotuksen kiristyminen estetään vuoden 2018 veroratkaisuilla.

Työttömyysvakuutusmaksun ja työeläkemaksun nostot kiristävät palkansaajien verotusta noin 0,4 prosenttia. Tämän nousun eliminointi edellyttää noin 400 miljoonan käyttämistä tuloveroalennuksiin.

– Ministeriön esityksessä on asia jäänyt ratkaisematta. Täysimittainen kompensointi olisi tärkeää monesta syystä. Se on kiky-sopimuksen mukaista, se turvaa ostovoiman myönteistä kehitystä omalta osaltaan ja se luo työehtosopimuksien sopimiselle otollista maaperää. Ministeriön esityksestä puuttuu myös yritystukien leikkaaminen ja näiden varojen uudelleensuuntaaminen, toteaa STTK:n pääekonomisti Ralf Sund tiedotteessaan.

STTK:n mielestä on hyvä, että työllisyysasteen nosto on hallituksen päätavoite. Toimet tavoitteen saavuttamiseksi jäävät STTK:n mielestä kuitenkin kovin laihoiksi.

Työttömien haastatteluihin panostetaan lisää, mutta riittämättömästi. Perhevapaauudistuksella saataisiin myös työllisyysastetta nostettua. Ministeriön esityksestä ei uudistusta löydä.

– Piristyvä työvoiman kysyntä ei yksin nosta työllisyysastetta tavoitteen mukaisella tasolle. Hallituksen ennuste työllisyysasteen noususta perustuu hyvin varovaiselle talousennusteelle. 72 prosentin työllisyysastetavoite on tällä vaalikaudella saavutettavissa, mutta vain mikäli otollisessa tilanteessa ymmärretään, että lisätoimet ovat välttämättömiä.

– Samalla on hyvä muistaa, että 72 prosentin työllisyysaste on vain välitavoite. Jatkossa on päästävä selvästi yli 75 prosentin tason. Kuun lopussa pidettävään hallituksen riiheen jäi paljon asioita ratkottavaksi, Sund tuumaa.