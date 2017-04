Täyttikö Suomi jo 100 vuotta? SK: Huhtikuun itsenäisyysjulistus on lähes unohdettu

– Eduskunnan on nykyiselle Venäjän hallitukselle ilmaistava kansan toivo ja pyyntö, että se tahtoo nykyisen jalomielisen Venäjän hallituksen korvaamaan Suomelle tehdyt vääryydet siten, että se julistaa Suomen täysin itsenäiseksi kuten se on Puolalle itsenäisyyden vakuuttanut, pastori Taavetti Kapiainen on kirjannut Suomussalmella 7.4.1917 pidetyn luokkarajat ylittäneen kansankokouksen tahdoksi.

"Itsenäisyysjulistus" kirjattiin yli puoli vuotta ennen joulukuun kuudetta päivää, jolloin Suomi maailmansodan ja bolshevikkivallankumouksen melskeissä ilmoitti halunsa itsenäisestä tulevaisuudesta maailmalle ja lähti hakemaan ulkovaltojen tunnustusta vapaudelleen.

Toimittaja Paavo Eini kirjoittaa erikoisesta vaiheesta Suomen Kuvalehdessä julkaistussa esseessä.

Huolimatta siitä, että poliittisten kilpakumppaneiden, vasemmiston ja oikeiston yhteistilaisuudeksi tarkoitettu valtava kansankokous Suomussalmen kirkossa päättyi kaaokseen, oltiin itsenäisyysaikeiden kanssa ainakin siinä määrin tosissaan, että viisijäseninen tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksen pöytäkirjan ja osanottajat jopa keräsivät kolehdin lähetystönsä majoituskuluihin Helsingissä.

Vetoomus ojennettiin Helsingissä Kullervo Mannerille - joka myöhemmin johti punaista kapinahallitusta - ja kahdelle muulle senaattorille.

– Asia on hyvä, mutta se riippuu tällä kertaa Hindenburgista ja Jumalasta, kerrotaan Mannerin vastanneen.

Einin mukaan kokous ei ollut perinteisen isänmaallinen, vaikka osa sen osallistujista sellaisia olikin.

– Sen vallankumouksellisuus oli sosialistinen ja kohdistui uudenlaisen Suomen luomiseen uudenlaisen hallintomallin mukaisesti. Herrojen Suomen oli aika väistyä.

Vienaan liittyvistä vaatimuksista saattoi kirjoittajan mukaan kuulla kaikuja vielä vuosikymmeniä myöhemmin Urho Kekkosen edistäessä Kostamuksen rakentamista.

– Ehdotus Vienan Karjalasta oli erinomainen diplomaattinen veto: ei mikään isänmaallis-heimohenkinen vaatimus, vaan elinkeinopoliittinen näkemys, jota kukaan ei voinut vastustaa.