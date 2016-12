Wille Rydman: Vuoden 2015 hallitsemattomien kansainvaellusten ei haluta enää toistuvan

Hänen mukaansa maahanmuuttopolitiikan järkeistämisessä on päästy eteenpäin.

– Epäterveitä vetotekijöitä on karsittu muun muassa tiukentamalla maahanmuuttoviraston käytäntöjä, kiristämällä perheenyhdistämisen ehtoja ja poistamalla lainsäädännöstämme ns. humanitaarisen suojelun kategoria. Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautusta on tehostettu ja kymmeniä tyhjentyneitä vastaanottokeskuksia on päästy sulkemaan, Wille Rydman kirjoittaa.

Myös Euroopan unionin turvapaikkapolitiikan suunta on hänen mukaansa oikea. Laitonta maahantuloa torjutaan muun muassa Dublin-periaatetta vahvistamalla.

– Sopimus Turkin kanssa on käytännössä pysäyttänyt Kreikan kautta kulkeneet kansainvaellukset – toistaiseksi. Tekemistä riittää silti tulevillekin vuosille vaikka kuinka, Rydman toteaa.