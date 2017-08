Kaleva: Poliisi määräsi betoniporsaat Oulun Rotuaarille

Sanomalehti Kalevan mukaan betoniporsaat estävät tällä hetkellä ajoliikennettä Oulun Rotuaarille.

Perjantai-iltana paikalle tuodut esteet ovat paikallaan toistaiseksi.

– Poliisi on määrännyt raskaat esteet ja Oulun kaupunki on toimittanut ne Rotuaarille. Kyseessä on varotoimenpide, vanhempi konstaapeli Mikko Vuorio Oulun poliisista kertoo.

Poliisin on tarkoitus partioida viikonloppuna normaalia suuremmalla miehityksellä.